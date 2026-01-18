Artesanos y artistas mejoran sus ventas en las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

Para los artistas y artesanos que participaron en las edición 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 las ventas de este año superaron sus expectativas en comparación con otras ediciones de la festividad cultural.

Contrario al año pasado, 2025, que algunos de los artistas plásticos y artesanos consultados por este medio dijeron que las ventas estuvieron regulares, al cierre de hoy, domingo, último día del evento cultural más grande del Caribe, el panorama en ventas fue mucho mejor y de mayor optimismo, al menos para los entrevistados por El Nuevo Día.

Uno de los mejores días en ventas para los más de 450 recursos de arte ubicados en las diferentes plazas de la ciudad adoquinada, en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y en el Barrio Ballajá fue el jueves, siendo para muchos una sorpresa por el respaldo del público que se dio cita. Los mejores días en venta fueron el jueves, sábado, y hoy, domingo ya que esperan un comportamiento similar en relación al respaldo de los visitantes. A eso de mediodía El Cuartel de Ballajá recibía a miles de asistentes que recorrían los pasillos y las carpas de edificio histórico.

“El arte es un lujo en el sentido de lo apretada que está nuestra economía y la verdad es que estoy bien contento como me ha ido este año. Me ha ido muy bien. El primer día vendí una pieza de $2,000 y se movieron otras obras. Ayer, (sábado) cuando cerré caja vi que me fue excelente. Hoy, aunque es más temprano espero que se mueva por la cantidad de público que está llegando. Llevo en estas fiestas desde el 2010 y te diría que en los últimos años se ha movido bien porque sabemos que no todo el mundo tiene el presupuesto. Aquí tengo piezas desde $65 hasta miles de dólares”, expresó Julio Mojica, profesor de arte en Juncos y artista desde el 1986.

El pintor Julio Mojica lleva desde el 2010 participando en las Fiestas de la Calle San Sebastián. (Alexis Cedeño)

Mojica trabaja pinturas creadas con la técnica de espátula y se inspira en nuestros paisajes, la cultura popular y figuras icónicas de Puerto Rico. Además tiene obras de arte religioso.

Para la artista plástico, Gabriela Cristina Pagán, también profesora de arte y pintura, las ventas del jueves y sábado “fueron muy buenas”.

“Ha venido mucha gente a comprar. Esta es mi tercera vez en las Fiestas de la Calle San Sebastián y al estar en una mejor ubicación aquí en Ballajá me ha ido mucho mejor que los años anteriores que estaba escondida. La gente ahora me ve y se detiene. Ayer, sábado, esto no se vacío”, indicó a este medio la artista residente en Cabo Rojo que suele exponer sus trabajos en el área oeste en un restaurante en Lajas.

Artista y profesora de arte de Cabo Rojo. (Alexis Cedeño)

La cantidad de visitantes que abarrotaron el sábado el Viejo San Juan, fue estimada por las autoridades en más 351,000 visitantes por lo que hoy, a las 10:00 a.m. la cifra iba por 64,000 asistentes, según confirmó el alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero a El Nuevo Día.

Con este panorama de buena asistencia el artesano de cuero, José Figueroa señaló que el último día de las multitudinaria festividad lo proyectaba muy bueno. Figueroa lleva 24 años participando en la Feria de Artesanía y dijo que el jueves fue la “gran sorpresa del evento porque estaba igual de lleno que un sábado y domingo”.

“La promoción del jueves fue muy buena y en general hablando con los otros artesanos, fue muy bien. Son de esos jueves que uno jamás espera porque suelen ser más lentos y no fue así. Hoy ya está lleno así que debemos terminar con buenas ventas porque esto se trata de evento más grande e importante para poder exponer nuestros trabajos”, señaló Figueroa, artesano hace 26 años.

La escultora de cerámica, Daniela Rosselló Ledesma sostuvo que este fin de semana había logrado buenas ventas. El jueves y viernes no contó con tanto respaldo en comparación con el 2025, pero al observar sus ventas del sábado mencionó que “voy igual que el año pasado”. En ese sentido reconoció que ha podido vender bastantes piezas y solo lee quedaban las expuestas en la mesa.

Daniela Rosselló, escultora de cerámica. (Alexis Cedeño)

“Todos los años son diferentes las fiestas y hay que entender que la economía está apretada y el aspecto político y son dos factores que influyen grandemente en el apoyo que nosotros recibimos. Me ha ido bastante bien, porque el sábado me fue brutal”, precisó Rosello Ledesma, quien lleva 12 años desempeñándose como artista, de esos seis ha participado en las Fiestas de la Calle San Sebastián.

El artista Javier Alzérreca, ha participado por más de 20 años en el evento cultural y dijo sentirse satisfecho con el apoyo recibido a sus acuarelas. “Me ha ido bien y la gente ha venido. Veo a la gente contenta”, puntualizó.