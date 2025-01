Artesanos y artistas esperaban mejores ventas en las Fiestas de la Calle San Sebastián ante la monumental asistencia

“Este año las ventas han estado más o menos. A lo boricua, las ventas han estado regulares, aunque a mí me fue muy bien desde el jueves que vendí un montón pensaba que ya hoy, domingo, no me iba a quedar nada. La verdad es que me quedan piezas y te digo he vendido bastante, pero no todos a los artesanos y artistas les ha ido igual. Sí, ha venido mucha gente, pero no vienen a comprar. En mi caso mi producción es menor en comparación con otros colegas y como un medio de la televisión me cubrió, di el palo y vendí bastante el jueves, pero siendo sincero las ventas han sido menores en comparación con años anteriores”, aseguró el tallador y restaurador, Walter Echevarría, quien lleva más de 15 años exponiendo su trabajo en la llamada SanSe, como se le conoce popularmente al evento.