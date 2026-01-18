Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estacionamiento del Hiram Bithorn alcanza su capacidad máxima en el cierre de las SanSe 2026

El último día de las tradicionales fiestas apuntan a romper un nuevo récord de asistencia

18 de enero de 2026 - 2:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn para las Fiestas de la Calle San Sebastián. (Carlos Giusti/Staff)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimiento

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más. Visítalo aquí.

En el último día de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el municipio de San Juan informó, poco después del mediodía del domingo, que el estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn había alcanzado, “por el momento”, su capacidad máxima.

La información fue publicada a través de las redes sociales, donde se indicó que el transporte en guaguas continúa operando con normalidad.

Cabe destacar que a las 6:00 p.m. de ayer sábado, 17 de enero, se registró un total de 193,614 asistentes a las tradicionales festividades, lo que llevó al alcalde de la capital, Miguel Romero, a tomar la decisión de cerrar el transporte colectivo hacia la ciudad amurallada.

Se espera que este domingo, día en que finalizan las fiestas, se alcance un nuevo récord de asistencia.

Si aún deseas subir y bajar, todavía hay diferentes métodos de transporte disponibles, incluyendo las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), scooters, el Tren Urbano, las lanchas que transcurren de Cataño a San Juan, así como los servicios de Uber y Lyft.

La Plaza del Quinto Centenario se llenó a capacidad para disfrutar de la presentación de Juanes el sábado en la noche.El cantante colombiano causó furor ante su esperada presentación en la tarima principal de las fiestas.La cantante Choco Orta puso a bailar al público de la Plaza de la Barandilla.
1 / 12 | SanSe 2026: así fue la tercera noche con Juanes, Víctor Manuelle y otros artistas. La Plaza del Quinto Centenario se llenó a capacidad para disfrutar de la presentación de Juanes el sábado en la noche. - Suministrada
Estadio Hiram BithornFiestas de la Calle San SebastiánSanSeSan JuanMiguel Romero
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón.
