Estacionamiento del Hiram Bithorn alcanza su capacidad máxima en el cierre de las SanSe 2026
El último día de las tradicionales fiestas apuntan a romper un nuevo récord de asistencia
18 de enero de 2026 - 2:47 PM
Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más. Visítalo aquí.
En el último día de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el municipio de San Juan informó, poco después del mediodía del domingo, que el estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn había alcanzado, “por el momento”, su capacidad máxima.
La información fue publicada a través de las redes sociales, donde se indicó que el transporte en guaguas continúa operando con normalidad.
Cabe destacar que a las 6:00 p.m. de ayer sábado, 17 de enero, se registró un total de 193,614 asistentes a las tradicionales festividades, lo que llevó al alcalde de la capital, Miguel Romero, a tomar la decisión de cerrar el transporte colectivo hacia la ciudad amurallada.
Se espera que este domingo, día en que finalizan las fiestas, se alcance un nuevo récord de asistencia.
Si aún deseas subir y bajar, todavía hay diferentes métodos de transporte disponibles, incluyendo las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), scooters, el Tren Urbano, las lanchas que transcurren de Cataño a San Juan, así como los servicios de Uber y Lyft.
