NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Último día de las SanSe: aguaceros pasajeros y calor en el cierre de las fiestas

El Servicio Nacional de Meteorología alertó sobre condiciones peligrosas en el mar para este domingo

18 de enero de 2026 - 9:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El SNM pronostica que vientos fuertes empujarán aguaceros a la zona local este domingo. (Pablo Martínez Rodríguez)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un día de condiciones climatológicas variables, con aguaceros pasajeros empujados por fuertes vientos a lo largo del día, así como condiciones peligrosas en el mar dominarán el panorama para la zona de Puerto Rico este domingo.

RELACIONADAS

Los vientos fuertes y una marejada que ya llegó a aguas alrededor del archipiélago boricua se combinan para deteriorar las condiciones en las costas y mar afuera, detalló la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología, en San Juan.

Ante esto, permanece en efecto una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones para las aguas mar afuera alrededor de Puerto Rico, la cual estará vigente hasta la medianoche de martes, debido a oleaje de ente seis a nueve pies de altura.

Asimismo, hay un comunicado de corrientes marinas para las playas del norte y este de Puerto Rico, incluyendo la isla municipio de Culebra, el cual estará en vigor hasta el lunes a las 6:00 a.m.

“Se espera que, para ese momento, ya las condiciones de corrientes marinas vayan gradualmente mejorando. Sí le dejamos saber a las personas que ejerzan precaución siempre porque, aunque haya un riesgo moderado, no se descarta la posibilidad de corrientes marina amenazantes a la vida a través de esas playas”, sostuvo Novoa.

En cuanto a las condiciones en tierra, la meteoróloga precisó que los vientos fuertes empujarán aguaceros a la zona local. Temprano en la mañana del domingo, por ejemplo, indicó que se reportaron aguaceros alrededor de San Lorenzo.

“Tenemos algunos aguaceros pasajeros, particularmente aquí en la zona metropolitana y en el este de la isla. como los vientos están tan fuertes, pero eso hace que los vientos arrastren esos aguaceros y entre más a tierra”, explicó Novoa.

“Para las Fiestas de la Calle (San Sebastián), sí pudiéramos ver esos aguaceritos, que serán pasajeros de corta duración. ¿Qué peligros pudiéramos ver? No necesariamente peligros para nosotros por el ‘weather’, pero sí para las personas, por ejemplo, los adoquines que eso sí sería una buena ‘matá’ si pisamos uno mojado por los aguaceros", expresó.

Mientras, las temperaturas estarán “menos frías” que lo típico para la temporada, señaló Novoa.

“Tengan esto en mente. No va a estar tan frío, tan de temporada, y eso combinado con la aglomeración de gente, pues se puede sentir incómodo”, indicó.

Asimismo, también se esperan aguaceros pasajeros en la tarde para la zona oeste y oeste central. Este es el patrón típico de temporada para la región y afectará la zona de San Sebastián, donde este domingo se celebra el tradicional Festival de la Novilla.

“Son aguaceros que verán que escampa, hay un sol bello y hermoso, y llueve de nuevo. Son aguaceros pasajeros. No se espera nada significativo, nada de inundaciones, nada de rayos. Esta bien bueno para pasarla bien en las fiestas”, expresó la meteoróloga.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Servicio Nacional de Meteorología
Keila López Alicea
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
