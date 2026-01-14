El 2025 fue el cuarto año más caluroso de Estados Unidos desde que hay registros

El 2025 fue el cuarto año más caluroso de Estados Unidos desde que hay registro, con 1.4 grados centígrados por encima del promedio del siglo 20, según ha informado este miércoles la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Las temperaturas en los 48 estados del Estados Unidos contiguo (CONUS, en inglés) promediaron 12.5 grados centígrados en el año, mientras que la región que va de la costa oeste hasta las Montañas Rocosas registró el mayor calor de su historia, indica la NOAA en su reporte de 2025.

Aunque representa un descenso frente al récord máximo de 2024, las temperaturas estuvieron por encima del promedio en todo el país, pero el “calor más pronunciado” ocurrió en el tercio más occidental del territorio, agrega el organismo.

También hubo récord de calor en el suroeste de Estados Unidos, que incluye a estados fronterizos con México, mientras que el oeste y noroeste del país tuvieron su tercer año más cálido y los estados del sur padecieron el cuarto año más caluroso desde que hay registro.

Utah y Nevada tuvieron sus años más calurosos, con temperaturas que superaron su promedio histórico en 2.39 grados centígrados y en 2.06 grados centígrados, respectivamente.

“En total, una docena de estados experimentaron uno de sus cuatro años más cálidos. A nivel de condados, 62 condados en 10 estados, más de 8 millones de personas, reportaron su año más caliente desde que hay registro”, detalla NOAA.

Por otro lado, fue el tercer año más seco en la historia de Estados Unidos, con una media de 741.4 milímetros de lluvia, unos 18.5 milímetros por debajo del promedio.

El informe climático anual del organismo también resalta que los incendios en California a principios de 2025, el de Eaton y Palisades, fueron el segundo y el tercero más destructivos en la historia del estado.

Asimismo, recuerda las históricos inundaciones en Texas que dejaron al menos 135 muertos tras la caída de 0.6 metros de lluvia en apenas unos días en junio.

En su comunicado global, NOAA identifica el 2025 como el tercer año más caliente del mundo en la historia, con una temperatura 1.17 grados centígrados por encima del promedio, tras los récords históricos de 2024 y 2023.