Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La nieve y el hielo bloquean los vuelos y las carreteras en algunas zonas de Europa

Incluso los países más acostumbrados a las inclemencias invernales registraron problemas

7 de enero de 2026 - 10:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un hombre monta en bicicleta en un callejón de Fráncfort, Alemania, el miércoles 7 de enero de 2026. (AP Photo/Michael Probst) (Michael Probst)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Más de 1,000 pasajeros varados pasaron la noche en el aeropuerto internacional de Amsterdam como la nieve y el hielo que está azotando partes de Europa en tierra cientos de vuelos y carreteras y vías férreas atascadas el miércoles.

RELACIONADAS

En París, un esquiador se deslizó por la orilla nevada del río Sena y las carreteras y parques de los alrededores de la Torre Eiffel y el Museo del Louvre quedaron cubiertos de nieve, que también colapsó el tráfico en algunas zonas de Francia.

Hubo buenas noticias para algunos residentes de Berlín durante la ola de frío, ya que se estaba restableciendo el suministro eléctrico a miles de hogares de la capital alemana que llevaban cuatro días sin electricidad a temperaturas bajo cero tras un presunto ataque de extrema izquierda a las líneas de alta tensión, según informaron las autoridades.

El aeropuerto de Schiphol, en las afueras de Ámsterdam, instaló cientos de camas de campaña durante la noche y sirvió el desayuno a los cansados viajeros mientras el personal trabajaba para limpiar la nieve de las pistas y descongelar los aviones. Al menos 800 vuelos fueron cancelados el miércoles en el aeropuerto, uno de los centros de aviación más activos de Europa.

La aerolínea nacional KLM dijo que las colas en el aeropuerto estaban disminuyendo, en parte porque los pasajeros fueron avisados a tiempo de que sus vuelos se cancelaban, por lo que no se dirigieron al aeropuerto.

Las redes ferroviarias y de carreteras neerlandesas también se vieron duramente afectadas por las nevadas caídas durante la hora punta de la mañana y por más chubascos a última hora del día.

El operador ferroviario NS instó a los viajeros a “retrasar su viaje si es posible”. Advirtió de un menor número de trenes en funcionamiento, ya que los problemas causados por la nieve y las gélidas temperaturas en los Países Bajos afectaron a los viajes en tren más de lo esperado. Tanto los trenes nacionales como los internacionales se vieron afectados, dijo NS.

A los conductores que se enfrentaron a la nieve no les fue mucho mejor, con más de 700 kilómetros de atascos en las carreteras del país mientras los camiones se deslizaban por las autopistas y las lentas máquinas quitanieves limpiaban las carreteras.

Nieve en París

El servicio meteorológico nacional de Francia, Meteo France, dijo que amplias zonas del norte y oeste de Francia, incluida la región de París, estaban en alerta por nieve y hielo negro. Las autoridades francesas aconsejaron a los ciudadanos trabajar desde casa y evitar el uso del coche en las regiones afectadas por la nieve. Se prohibió la circulación de camiones y autobuses escolares. El tráfico de autobuses se suspendió en París el miércoles por la mañana.

El Ministro de Transporte, Philippe Tabarot, dijo que más de 100 vuelos fueron cancelados el miércoles en el aeropuerto Charles de Gaulle de París y alrededor de otros 40 en el aeropuerto Orly de París.

La compañía ferroviaria francesa SNCF advirtió a los pasajeros de interrupciones y retrasos debido a las condiciones meteorológicas, diciendo que “la nieve en las vías nos está obligando a limitar la velocidad de los trenes y cancelar trenes o ajustar el tráfico”. Los trenes Eurostar entre París, Londres y Bruselas también sufrían retrasos.

Suecia invernal

Incluso los países más acostumbrados a las inclemencias invernales registraron problemas a medida que la ola de nieve se extendía por gran parte de Europa.

En el oeste de Suecia nevó copiosamente y las autoridades de Gotemburgo pusieron fuera de servicio todos los tranvías de la ciudad el miércoles por la mañana debido a las condiciones meteorológicas, según informó la emisora SVT. Los bancos de nieve levantados por los tranvías suponían un riesgo para el resto del tráfico.

Las dificultades para arrancar los autobuses diésel que habían estado parados en el frío durante las vacaciones y las malas condiciones de conducción provocaron cancelaciones y retrasos de autobuses en la zona de Helsinki, informó la cadena finlandesa Yle.

Tags
Breaking NewsEuropaNieveAmsterdamFrancia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 7 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: