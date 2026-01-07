La nieve y el hielo bloquean los vuelos y las carreteras en algunas zonas de Europa

Más de 1,000 pasajeros varados pasaron la noche en el aeropuerto internacional de Amsterdam como la nieve y el hielo que está azotando partes de Europa en tierra cientos de vuelos y carreteras y vías férreas atascadas el miércoles.

En París, un esquiador se deslizó por la orilla nevada del río Sena y las carreteras y parques de los alrededores de la Torre Eiffel y el Museo del Louvre quedaron cubiertos de nieve, que también colapsó el tráfico en algunas zonas de Francia.

Hubo buenas noticias para algunos residentes de Berlín durante la ola de frío, ya que se estaba restableciendo el suministro eléctrico a miles de hogares de la capital alemana que llevaban cuatro días sin electricidad a temperaturas bajo cero tras un presunto ataque de extrema izquierda a las líneas de alta tensión, según informaron las autoridades.

El aeropuerto de Schiphol, en las afueras de Ámsterdam, instaló cientos de camas de campaña durante la noche y sirvió el desayuno a los cansados viajeros mientras el personal trabajaba para limpiar la nieve de las pistas y descongelar los aviones. Al menos 800 vuelos fueron cancelados el miércoles en el aeropuerto, uno de los centros de aviación más activos de Europa.

La aerolínea nacional KLM dijo que las colas en el aeropuerto estaban disminuyendo, en parte porque los pasajeros fueron avisados a tiempo de que sus vuelos se cancelaban, por lo que no se dirigieron al aeropuerto.

Las redes ferroviarias y de carreteras neerlandesas también se vieron duramente afectadas por las nevadas caídas durante la hora punta de la mañana y por más chubascos a última hora del día.

El operador ferroviario NS instó a los viajeros a “retrasar su viaje si es posible”. Advirtió de un menor número de trenes en funcionamiento, ya que los problemas causados por la nieve y las gélidas temperaturas en los Países Bajos afectaron a los viajes en tren más de lo esperado. Tanto los trenes nacionales como los internacionales se vieron afectados, dijo NS.

A los conductores que se enfrentaron a la nieve no les fue mucho mejor, con más de 700 kilómetros de atascos en las carreteras del país mientras los camiones se deslizaban por las autopistas y las lentas máquinas quitanieves limpiaban las carreteras.

Nieve en París

El servicio meteorológico nacional de Francia, Meteo France, dijo que amplias zonas del norte y oeste de Francia, incluida la región de París, estaban en alerta por nieve y hielo negro. Las autoridades francesas aconsejaron a los ciudadanos trabajar desde casa y evitar el uso del coche en las regiones afectadas por la nieve. Se prohibió la circulación de camiones y autobuses escolares. El tráfico de autobuses se suspendió en París el miércoles por la mañana.

El Ministro de Transporte, Philippe Tabarot, dijo que más de 100 vuelos fueron cancelados el miércoles en el aeropuerto Charles de Gaulle de París y alrededor de otros 40 en el aeropuerto Orly de París.

La compañía ferroviaria francesa SNCF advirtió a los pasajeros de interrupciones y retrasos debido a las condiciones meteorológicas, diciendo que “la nieve en las vías nos está obligando a limitar la velocidad de los trenes y cancelar trenes o ajustar el tráfico”. Los trenes Eurostar entre París, Londres y Bruselas también sufrían retrasos.

Suecia invernal

Incluso los países más acostumbrados a las inclemencias invernales registraron problemas a medida que la ola de nieve se extendía por gran parte de Europa.

En el oeste de Suecia nevó copiosamente y las autoridades de Gotemburgo pusieron fuera de servicio todos los tranvías de la ciudad el miércoles por la mañana debido a las condiciones meteorológicas, según informó la emisora SVT. Los bancos de nieve levantados por los tranvías suponían un riesgo para el resto del tráfico.