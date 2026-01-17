¿Cómo estará el tiempo durante el tercer día de las SanSe?
Esto es lo que pronostica el Servicio Nacional de Meteorología
17 de enero de 2026 - 9:03 AM
“¡Voy subiendo, voy bajando!”. Llegó el tercer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián y este sábado transcurrirá con temperaturas agradables, aunque bajo condiciones de brisa fuerte y aguaceros pasajeros que podrían provocar cambios repentinos en el tiempo.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), las ráfagas de viento podrían ser lo suficientemente intensas como para mover o levantar objetos livianos. En síntesis, podrían alcanzar entre 21 a 25 millas por hora (mph), con algunas regiones superando las 30 mph.
Ante este panorama, las autoridades exhortaron al público a asegurar objetos sueltos en áreas exteriores y planificar con precaución las actividades al aire libre.
Mientras, los aguaceros breves podrían reducir la visibilidad de forma momentánea y ocasionar acumulaciones en la carretera, particularmente para sectores del este, norte y sureste.
📅 Sat Jan 17, 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) January 17, 2026
🌬️ Breezy to windy today with fast-moving showers and comfortable temps. Secure loose items, expect quick changes, and watch for choppy seas & rip current risk.
🌬️ Brisa fuerte a ventosa con aguaceros pasajeros y temperaturas agradables. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/YZmDFuF2Dj
En el ámbito marítimo, permanece en efecto una advertencia para embarcaciones pequeñas, debido a una marejada del norte y el aumento en los vientos, lo que provocará condiciones peligrosas.
El SNM advirtió a su vez que existe un riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte y este.
