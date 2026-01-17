Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cómo estará el tiempo durante el tercer día de las SanSe?

Esto es lo que pronostica el Servicio Nacional de Meteorología

17 de enero de 2026 - 9:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los aguaceros breves podrían reducir la visibilidad de forma momentánea y ocasionar acumulaciones en la carretera. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

“¡Voy subiendo, voy bajando!”. Llegó el tercer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián y este sábado transcurrirá con temperaturas agradables, aunque bajo condiciones de brisa fuerte y aguaceros pasajeros que podrían provocar cambios repentinos en el tiempo.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), las ráfagas de viento podrían ser lo suficientemente intensas como para mover o levantar objetos livianos. En síntesis, podrían alcanzar entre 21 a 25 millas por hora (mph), con algunas regiones superando las 30 mph.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron al público a asegurar objetos sueltos en áreas exteriores y planificar con precaución las actividades al aire libre.

Mientras, los aguaceros breves podrían reducir la visibilidad de forma momentánea y ocasionar acumulaciones en la carretera, particularmente para sectores del este, norte y sureste.

En el ámbito marítimo, permanece en efecto una advertencia para embarcaciones pequeñas, debido a una marejada del norte y el aumento en los vientos, lo que provocará condiciones peligrosas.

El SNM advirtió a su vez que existe un riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte y este.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 17 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: