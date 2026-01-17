¿Cómo estará el tiempo durante el tercer día de las SanSe?

“¡Voy subiendo, voy bajando!”. Llegó el tercer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián y este sábado transcurrirá con temperaturas agradables, aunque bajo condiciones de brisa fuerte y aguaceros pasajeros que podrían provocar cambios repentinos en el tiempo.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), las ráfagas de viento podrían ser lo suficientemente intensas como para mover o levantar objetos livianos. En síntesis, podrían alcanzar entre 21 a 25 millas por hora (mph), con algunas regiones superando las 30 mph.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron al público a asegurar objetos sueltos en áreas exteriores y planificar con precaución las actividades al aire libre.

Mientras, los aguaceros breves podrían reducir la visibilidad de forma momentánea y ocasionar acumulaciones en la carretera, particularmente para sectores del este, norte y sureste.

En el ámbito marítimo, permanece en efecto una advertencia para embarcaciones pequeñas, debido a una marejada del norte y el aumento en los vientos, lo que provocará condiciones peligrosas.

