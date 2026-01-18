¿Qué pasa cuando ocurre una emergencia en las SanSe? Así funciona la sala de urgencias

Ante la enorme aglomeración de personas que se da en las Fiestas de la Calle San Sebastián, una de las piezas más importantes para que todo corra con normalidad, es el trabajo de los enfermeros, médicos y profesionales de apoyo que trabajan durante los cuatro días que dura el evento.

Organizados por el Departamento de Salud Municipal de San Juan, estos profesionales tienen que manejar de manera rápida y eficiente cientos de casos que van desde los más sencillo, como un mareo o dolor por una caída, hasta temas más serios como intoxicaciones y dolores en el pecho, entre muchos otros.

El Museo de San Juan fue habilitado con 12 camillas, que están estrenando para la ocasión, que se utilizarán durante las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan. (Xavier Araújo)

“Este año contamos con 142 empleados, incluyendo 78 enfermeras, 28 médicos y 10 de personal clínico y estamos emulando una sala de emergencia aquí dentro del Viejo San Juan”, explicó la doctora Chiara Berrios Carrasquillo, subdirectora del Sistema de Salud de la Capital. “Atendemos desde situaciones básicas, como personas con problemas con sus medicamentos de la presión, hasta intoxicaciones, y golpes causados por caídas o peleas, entre muchos otros”.

En el primer día de las fiestas, el jueves 15 de enero, las salas de emergencia ubicadas en el Museo de San Juan, el Teatro Alejandro Tapia y Rivera, la Guardia Nacional y Plaza de Armas, fueron visitadas por 67 pacientes. De ese grupo, 12 de ellos fueron trasladados a un hospital, ya que requerían atención especializada. Por ejemplo, hubo un caso de un infarto cardíaco que se logró tratar satisfactoriamente.

Área de camillas habilitadas en el Museo de San Juan, donde atienden casos de emergencia durante las Fiestas de la Calle San Sebastián. (Xavier Araújo)

“El jueves es el día más suave, pero el sábado suele ser el de mayor tránsito en las salas de emergencia. Pero estamos listos para eso. De hecho, damos servicio desde las 8:00 a.m. hasta que las fiestas cierran en la madrugada y cuando se vaya el último paciente y el Centro de Operaciones de Emergencia nos indique que nos podemos retirar”, añadió la doctora en medicina, al señalar que los pacientes pueden llegar hasta allí caminando o transportados por el personal de manejo de emergencia del municipio.

Las salas de emergencia operan muy similares que las de un hospital, ya que tienen una sala de espera, donde unas personas le toman la información al paciente y luego pasan por una enfermera que le verifica cuáles son los síntomas o la condición de la persona. Detrás de esta área están las camillas, que en el caso del Museo de San Juan son una docena, donde está todo el equipo necesario a cargo de los médicos para tratar las emergencias.

La Dra. Chiara Berrios es la subdirectora de salud del Municipio de San Juan. (Xavier Araújo)

Campaña de opioides

Por otro lado, aprovechando las miles de personas que llegan hasta la SanSe, el municipio decidió iniciar una campaña contra el uso de los opioides titulada “Pichéale al abuso de opioides y acredítale a la vida”. Aunque esta va dirigida hacia todo el municipio, durante los próximos días se enfocarán en el Viejo San Juan.

“El municipio de San Juan tiene data estadística con relación a las sobredosis en su sistema, que suman alrededor de 1,000 adultos al año que llegan a nuestros hospitales en el municipio con algún tipo de intoxicación o sobredosis por opioides. En niños, hemos recibido entre 110 y 115 casos”, destacó la experta en salud. “Así que, por la crisis a nivel de los Estados Unidos y por el creciente uso de fentanilo en el área metropolitana, decidimos desarrollar una campaña que fuera educativa, de orientación y que fuera llamativa”.

La Dra. Chiara Berrios, subdirectora de Salud del Municipio de San Juan y el Dr. Gerardo Rivera, director del Programa Salud Mental del municipio repartieron panfletos informativos a las personas que llegaban al Viejo San Juan. (Xavier Araújo)

Según la doctora Berríos Carrasquillo se identificó en la población un desconocimiento generalizado sobre la naturaleza de los opioides, qué son y qué personas son las que los usan. “Por eso, en las Fiestas de la Calle San Sebastián hicimos el lanzamiento de una campaña que va a continuar por tres meses en todo el municipio de San Juan”, añadió la subdirectora de Salud del Municipio de San Juan. “En las fiestas tiene un rol importante porque comenzamos entrenando a todo el personal de transporte, a los policías (alrededor de 600 fueron adiestrados) y a todos los comercios: toda la isleta, los hoteles hasta el Condado, la calle Loíza, la calle Cerra y la Placita. Todos esos comercios recibieron el adiestramiento y se les entregó el kit de Naloxona”.

Además de eso, en distintos puntos del área del evento se entregará al público materiales informativos y kits de Naloxoma. Según la doctora, el Municipio adquirió 10,000 kits de este medicamento con el propósito de repartirlos durante la campaña. “Esperamos impactar a alrededor de 100,000 personas entre kits y orientación. Además, tenemos la ‘tarjeta amigo de la fiesta’, que te lleva a una página web con información de los opioides más comunes. Muchas veces entregamos folletos y las personas los tiran, pero esta tarjetita cabe en la cartera y ofrece información más detallada”.

Kit para usarse en caso de una sobredosis de opioide, que está siendo repartido por el Municipio de San Juan. (Xavier Araújo)