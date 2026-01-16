SanSe 2026: Estos son los artistas que se presentan viernes, 16 de enero
Conoce el horario y las tarimas musicales en el segundo día del evento cultural más grande del Caribe
16 de enero de 2026 - 11:10 PM
16 de enero de 2026 - 11:10 PM
Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.
La agenda musical de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 continúa este viernes, 16 de enero, con una oferta variada en el Viejo San Juan.
Ayer, jueves, miles de asistentes disfrutaron de un programa artístico que incluyó artistas del género urbano como Chencho, Dei V, al salsero Tito Nieves, Michelle Brava, La Tribu de Abrante, Los Pleneros de Severo, entre otros, en las tarimas principales ubicadas en la Plaza del Quinto Centenario, Plaza Colón, Plaza la Barrandilla y el Teatro Tapia.
A continuación te decimos qué artistas se presentan hoy en las tarimas principales.
Plaza del Quinto Centenario
Plaza de la Barandilla
Plaza Colón
Las festividades culminan el domingo, 18 de enero.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: