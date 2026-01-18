Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“A todo el mundo, lo saludan”: Jenniffer González resta importancia a presencia de Valerie Rodríguez Erazo en las SanSe

La gobernadora no quiso opinar sobre la acogida que dio el público a la exsecretaria del Daco

18 de enero de 2026 - 7:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La exsecretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor Valerie Rodriguez, Erazo fue destituida por la gobernadora Jenniffer González a principios de diciembre. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

“¿Cuánta gente ha ido a la calle de San Sebastián? Más de 200,000 personas el jueves, casi 190,000 el sábado. Si yo me pongo a opinar de todo el mundo que fue a la fiesta, no vamos a acabar aquí”.

Con esa expresión reaccionó este domingo la gobernadora Jenniffer González ante la comparecencia de la exsecretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) Valerie Rodríguez Erazo en las Fiestas de la Calle San Sebastián.

A Rodríguez Erazo, se le vio bailar y tocar un pandero desde un balcón en la multitudinaria festividad, y desde la calle, algunos la vitoreaban y aplaudían, mientras ella saludaba. Además, en su cuenta de redes sociales, algunos comentarios destacaban su asistencia y la señalaban como posible contendiente a un cargo electivo.

La gobernadora, en cambio, elogió la labor del alcalde de San Juan, Miguel Romero, quien timoneó los preparativos para las fiestas y quien también ha sido mencionado públicamente como posible contendiente de González en primarias en 2028.

“Ha hecho una magistral organización de las Fiestas de la Calle San Sebastián en términos de logística, seguridad y coordinación”, sostuvo la mandataria durante una rueda de prensa en la que anunció proyectos de mejoras en la infraestructura de agua potable, en Bayamón.

Catalogó como “normal” los saludos y la acogida que recibió Rodríguez Erazo.

“A todo el mundo, lo saludan. Mientras estamos aquí, baja el cristal un montón de gente y nos ha saludado. Así que me parece normal que una persona vaya al supermercado o vaya a un festival, vaya a las tiendas. Yo estuve en Marshalls el sábado, en Cayey, y la gente me saludaba”, comentó la gobernadora.

González destituyó a Rodríguez Erazo de la jefatura del DACO de manera fulminante luego que la exsecretaria manifestara, en entrevistas en radio y televisión, que “los peores tiros vienen de adentro”, en referencia a críticas internas hacia su labor en la administración de González.

La Plaza del Quinto Centenario se llenó a capacidad para disfrutar de la presentación de Juanes el sábado en la noche.El cantante colombiano causó furor ante su esperada presentación en la tarima principal de las fiestas.La cantante Choco Orta puso a bailar al público de la Plaza de la Barandilla.
1 / 12 | SanSe 2026: así fue la tercera noche con Juanes, Víctor Manuelle y otros artistas. La Plaza del Quinto Centenario se llenó a capacidad para disfrutar de la presentación de Juanes el sábado en la noche. - Suministrada
