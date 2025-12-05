Jenniffer González destituye a la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo

A pocos días de que finalice el 2025, la gobernadora Jenniffer González destituyó este viernes a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo.

Se trata de la segunda baja que tiene la agencia a cargo de velar por los derechos de los consumidores en el primer año de la administración de la mandataria.

La gobernadora sustituyó a Rodríguez Erazo con el nombramiento de Hiram Torres Montalvo efectivo hoy.

Además, nombró en propiedad a Poincaré Díaz como director de la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología (Prits, por sus siglas en inglés).

Torres Montalvo, quien funge hasta hoy como secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, ha sido en el pasado titular y empleado de la agencia por lo que conoce muy bien su andamiaje y el enfoque de defensa de los asuntos que afectan a los consumidores.

Valerie Rodríguez Erazo fue confirmada al cargo, luego de que el nombramiento de la primera nominada por la gobernadora, Natalia Catoni, no pasara el cedazo del Senado.

Hasta ahora, Rodríguez Erazo había sido uno de los funcionarios del gabinete más activos y vocales en los medios de comunicación.

Una de las gestiones que realizó y que tuvo mayor resonancia a favor del consumidor fue la demanda contra LUMA Energy. En el recurso legal, la secretaria pedía a los tribunales que se declarara nula la cláusula que exoneraba a la empresa de responder por los daños que sufrieran los consumidores por enseres y otros equipos debido a apagones y fluctuaciones de voltajes.

En días recientes el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró inconstitucional la cláusula de revelo de responsabilidad que el Negociado de Energía le había concedido a LUMA Energy.

La secretaria del DACO reclamó victoria a favor de los consumidores. Pero LUMA advirtió que la decisión del Alto Foro podría impactar el costo y la operación del sistema eléctrico, dejando entrever que se encarecerá aún más el servicio.

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, le dio la razón a LUMA públicamente, al expresar que el costo del relevo de responsabilidad de LUMA sobre enseres dañados podría recaer en los consumidores, tras la decisión del Tribunal Supremo.

Otra situación que causó alguna incomodidad es la ausencia de Rodríguez Erazo durante el Viernes del Madrugador, considerado el día de mayor actividad para la agencia. Aunque el personal se mantuvo activo ese día en los comercios y durante los días previos al evento, no estuvo claro el por qué la secretaria no estuvo presente.

En un principio, la agencia informó que la secretaria estaba en una emergencia con su esposo; pero después salió a relucir que estaría en España en un evento deportivo con uno de sus hijos.