Jenniffer González a la secretaria del DACO: “Con mucho gusto se puede ir”

La gobernadora Jenniffer González invitó este viernes a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, a abandonar su cargo si no puede “trabajar en equipo”, en reacción a las expresiones recientes de la funcionaria en relación con un caso que involucra a LUMA Energy.

“Yo creo que aquí todos tenemos que trabajar para el pueblo de Puerto Rico y todos tenemos que trabajar en equipo. Yo le requiero a todos mis jefes de agencia informes, trabajos, coordinaciones y, en algunos casos, hasta cambiar elementos que se han hecho, así que yo creo que debe enfocarse la secretaria en hacer su trabajo y dejar el chisme. Yo creo que aquí tenemos que enfocarnos en trabajar y no voy a permitir tener jefes de agencia tirándome a mí o tirándole a la administración; si no puede hacerlo, con mucho gusto se puede ir”, comentó la gobernadora.

En una entrevista reciente con el periodista Rafael Lenín López, en el programa radial “Primer Round” de Magic 97.3, la secretaria del DACO alegó que “siempre los enemigos son internos, eso le aplica a todo el mundo, en todos los partidos… los peores tiros son los de adentro, eso es así”.

PUBLICIDAD

El comentario se dio en reacción a las expresiones del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, quien sostuvo que el costo del relevo de responsabilidad de LUMA sobre enseres dañados podría recaer en los consumidores, luego de que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la cláusula a esos efectos que el Negociado de Energía de Puerto Rico concedió al consorcio.

“Yo estoy en un ‘range’ de tiro todo el tiempo y a mí me tiran, hasta ella misma me tira, así que yo creo que cada cual tiene que evaluar y, si no se siente cómoda en trabajar en equipo, se puede ir. Todos y cada uno de los jefes de agencia fueron convocados a esta marcha y ella no está aquí, así que, si no puede trabajar en equipo, con mucho gusto puede irse al sector privado”, planteó la gobernadora, en un aparte con la prensa, durante una marcha contra la prevención del suicidio convocada por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.