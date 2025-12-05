Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González a la secretaria del DACO: “Con mucho gusto se puede ir”

La gobernadora contestó así a comentarios recientes de Valerie Rodríguez Erazo, quien sostuvo que “siempre los enemigos son internos”

5 de diciembre de 2025 - 2:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto de archivo de la gobernadora Jenniffer González. (Jorge A Ramirez Portela)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La gobernadora Jenniffer González invitó este viernes a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, a abandonar su cargo si no puede “trabajar en equipo”, en reacción a las expresiones recientes de la funcionaria en relación con un caso que involucra a LUMA Energy.

RELACIONADAS

“Yo creo que aquí todos tenemos que trabajar para el pueblo de Puerto Rico y todos tenemos que trabajar en equipo. Yo le requiero a todos mis jefes de agencia informes, trabajos, coordinaciones y, en algunos casos, hasta cambiar elementos que se han hecho, así que yo creo que debe enfocarse la secretaria en hacer su trabajo y dejar el chisme. Yo creo que aquí tenemos que enfocarnos en trabajar y no voy a permitir tener jefes de agencia tirándome a mí o tirándole a la administración; si no puede hacerlo, con mucho gusto se puede ir”, comentó la gobernadora.

En una entrevista reciente con el periodista Rafael Lenín López, en el programa radial “Primer Round” de Magic 97.3, la secretaria del DACO alegó que “siempre los enemigos son internos, eso le aplica a todo el mundo, en todos los partidos… los peores tiros son los de adentro, eso es así”.

El comentario se dio en reacción a las expresiones del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, quien sostuvo que el costo del relevo de responsabilidad de LUMA sobre enseres dañados podría recaer en los consumidores, luego de que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la cláusula a esos efectos que el Negociado de Energía de Puerto Rico concedió al consorcio.

“Yo estoy en un ‘range’ de tiro todo el tiempo y a mí me tiran, hasta ella misma me tira, así que yo creo que cada cual tiene que evaluar y, si no se siente cómoda en trabajar en equipo, se puede ir. Todos y cada uno de los jefes de agencia fueron convocados a esta marcha y ella no está aquí, así que, si no puede trabajar en equipo, con mucho gusto puede irse al sector privado”, planteó la gobernadora, en un aparte con la prensa, durante una marcha contra la prevención del suicidio convocada por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.

De momento, Rodríguez Erazo no ha reaccionado a lo dicho por la gobernadora.

Tags
Jenniffer GonzálezDACOFrancisco DomenechLUMA EnergyTribunal Supremo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: