Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Senado confirma a los jefes del DACO, PRITS y Agricultura

Las delegaciones del PPD y el PIP rechazaron a Hiram Torres Montalvo y a Poincaré Díaz Peña

12 de enero de 2026 - 3:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, Torres Montalvo, Rodríguez Torres y Díaz Peña durante la vista pública sobre sus nombramientos la semana pasada. (Ramon "Tonito" Zayas)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticias

Con la oposición de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la mayoría del Senado confirmó este lunes a Hiram Torres Montalvo como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y a Poincaré Díaz Peña como jefe del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, en inglés).

Durante el primer día de la nueva sesión ordinaria, el Senado también dio paso a la designación de Irving Yoel Rodríguez Torres a la jefatura del Departamento de Agricultura, quien, contrario a los otros dos nominados, recibió el aval de las minorías popular e independentista.

El senador independiente, Eliezer Molina, consignó su voto a favor de los nominados, mientras que la senadora independiente, Joanne Rodríguez Veve, no se expresó al momento de la votación.

“Si de algo no nos arrepentiremos nunca es de haber sido valientes y, si alguna característica podría resaltar del buen amigo, Hiram, es esa, valiente”, destacó el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, al asumir un turno en defensa del nombramiento de Torres Montalvo.

Torres Montalvo, exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza y ex secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), regresó a la dirección del DACO luego que la gobernadora Jenniffer González destituyó a Valerie Rodríguez Erazo el 5 de diciembre. El cuatrienio pasado, en 2023, Torres Montalvo fue designado a la misma agencia, pero el entonces gobernador, Pedro Pierluisi, retiró el nombramiento porque no tenía los votos mínimos para ser confirmado.

En las últimas semanas, Torres Montalvo ha estado en la palestra luego que paralizara una orden emitida por su antecesora para prohibir el cobro de cargos especiales a los espectadores por parte de las empresas productoras de eventos. El secretario del DACO ha argumentado que la orden hubiese incrementado los precios de los boletos.

“Una realidad que nadie puede borrar del récord es que Hiram Torres Montalvo es un líder estadista, es PNP, lo dejó saber y nunca lo ha escondido, y yo creo que parte de las expresiones que han transcurrido, estas que han salido en los medios de los miembros de la oposición, vienen a raíz de lo mordido que están”, expuso el sendor novoprogresista Ángel Toledo.

En el caso de Díaz Peña, la senadora del PNP Jamie Barlucea se abstuvo de votar. El nuevo titular de PRITS le pone fin a una racha negativa en esa agencia. Se trata del cuarto designado por González para dirigirla; los tres nominados previos fueron retirados por La Fortaleza sin consideración legislativa.

“Esta comisión reconoce que el nominado, con más de 22 años de experiencia, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con los sistemas de información e infraestructura tecnológica, particularmente todo lo relacionado a la seguridad cibernética del gobierno”, lee parte del informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos recomendando su confirmación.

Mientras, durante su cita ante el Senado, el nuevo secretario de Agricultura detalló sus prioridades para la agencia, que incluyen apoyar a los productores locales y acelerar su crecimiento, promover el desarrollo de proyectos de energía renovable para los agricultores, reforzar la presencia del producto local en las góndolas, aumentar la captación de fondos federales y procurar el uso de la ciencia y tecnología.

Rodríguez Torres, quien tiene una maestría en Ciencias Ambientales, recalcó que la agencia enfrenta “retos” para lograr la “seguridad alimentaria” que reclama el país. Entre ellos, mencionó, la necesidad de ampliar la producción de alimentos locales y lograr que sean accesibles. Al respecto, enumeró algunas iniciativas, como la adquisición de nuevas fincas, la expansión de los mercados agrícolas y reforzar los acuerdos con comedores escolares.

