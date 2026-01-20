Investigan si cuerpo calcinado hallado entre Caguas y Trujillo Alto pertenece a la cabeza encontrada en Carolina

En un comunicado de prensa, la Uniformada informó que el cuerpo quemado fue hallado en el camino “José A. Díaz”, ubicado en la carretera PR-175, en la colindancia entre Caguas y Trujillo Alto, que pertenece a la región policiaca de Carolina.

En entrevista con El Nuevo Día, el coordinador de los CIC de la Policía, Carlos Alicea Contreras, indicó que los restos de la persona calcinada no incluían la cabeza de la víctima, según se observó en la escena.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se dirigía a la escena.

Mientras, desde temprano en la mañana, personal del CIC de Carolina buscaba el cuerpo de una cabeza encontrada sobre el pavimento de la carretera PR-190, detrás del residencial Sabana Abajo.

PUBLICIDAD

“No se descarta que tenga que ver con la primera escena”, sostuvo Alicea Contreras. “Es muy temprano para llegar a esa conclusión oficialmente”.

Señaló que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) estará a cargo de confirmar o descartar la relación entre ambos hallazgos.

Más temprano, la directora del CIC del área de Carolina, Mabel Olviera, confirmó que la cabeza encontrada era de un hombre.

“Entendemos que fue lanzada aquí en el área de la parte posterior del residencial de Sabana Abajo”, dijo Olivera a El Nuevo Día. “Es una hombre de edad de unos 65 a 70 años”.

Según la oficial, cuentan con una identificación extraoficial de la víctima debido a que una persona llegó indicando que era su padre. De ser esa persona, se trata de alguien que tenía expediente tras haber sido procesado por las autoridades.

“No obstante, la persona fue orientada para que pasara al Instituto de Ciencias Forenses para una identificación oficial”, afirmó Olivera.