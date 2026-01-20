Por primera vez en la historia: Policía otorga un ascenso póstumo directo al rango más alto a oficial fallecido tras un accidente en Caguas

La carretera que patrullaba a diario fue el último escenario de servicio. Tras varios días luchando por su vida luego de sufrir un accidente de tránsito, Aníbal Morales Aponte falleció, dejando una familia en duelo y un cuerpo policiaco marcado por la pérdida. Ahora, su nombre quedará inscrito en la historia al convertirse en el primer policía ascendido póstumamente, de forma directa, al rango de coronel.

Morales Aponte resultó gravemente herido el 7 de enero. Según la información preliminar, viajaba en su motora oficial cuando fue impactado por un auto Honda HR-V color gris, año 2019.

La Uniformada indicó que era conducido por una joven de 20 años quien, presuntamente, “rebasó la luz roja para un viraje hacia la izquierda desde el carril del solo”. Desde entonces, el caso continúa bajo investigación de la División de Patrullas de Carreteras.

Su muerte fue certificada como ocurrida en cumplimiento del deber, un elemento clave para la activación de los beneficios contemplados en el Artículo 31 de la Ley 83 de 2025, estatuto que removió al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Apenas meses después de su aprobación, esta legislación aplica, por primera vez, la nueva disposición en cuanto al ascenso póstumo de policías que fallecen mientras ejercen sus funciones.

“Si fuese bajo la ley vieja, lo ascendía al rango de sargento. Bajo la nueva ley, le otorgo el rango de coronel, el rango más alto en la Policía”, explicó entrevista con El Nuevo Día el superintendente de la Policía, Joseph González, al detallar el alcance de la nueva disposición legal.

El rango de coronel representa el nivel más alto dentro de la jerarquía de la Uniformada.

Previo a la entrada en vigor de la Ley 83, los ascensos póstumos se otorgaban conforme al rango inmediatamente superior al que ostentaba el agente fallecido, dentro de una jerarquía que inicia con agente, seguida por sargento, segundo teniente, primer teniente, capitán, inspector, comandante, teniente coronel y coronel.

De acuerdo con González, actualmente, de los 1,897 policías activos, solo 14 ostentan el rango de coronel, lo que subraya la magnitud del reconocimiento.

“Si ellos dan su vida en el servicio hacia el pueblo, en el cumplimiento del deber, esto es lo mínimo que la Policía de Puerto Rico y el Gobierno de Puerto Rico pueden hacer por este compañero”, sostuvo.

“El compañero Aníbal hizo el último sacrificio y aquí lo que estamos honrando es su memoria, dándole el rango más alto de la Policía de Puerto Rico y esto es lo mínimo que podemos hacer”, reiteró el superintendente.

El ascenso del oficial conlleva, además, cambios formales en sus distintivos oficiales, explicó González.

El superintendente explicó que Morales Aponte recibirá cuatro estrellas en la solapa, así como insignias y prendas en color oro, en contraste con el color plata que distingue a los rangos inferiores.

Como parte del cambio, su escudo institucional —identificado con las siglas PPR— será sustituido por dos escudos en oro, al igual que su placa, que llevará la inscripción de coronel en ese mismo color.

También se le asignará la gorra correspondiente al rango, que incluye una cinta dorada y los emblemas conocidos como esparras, una flor con hojas similares a olivos que distingue a los oficiales del nivel más alto dentro de la Uniformada.

Además del ascenso, durante el sepelio que se llevará a cabo mañana, se realizará la entrega de las banderas a la familia, el toque de trompeta, disparos de salva y el sobrevuelo de un helicóptero de la Policía que lanzará pétalos.

“No tuve el honor de conocer a Aníbal personalmente, pero desde que ocurrió este incidente, al hablar con sus compañeros todos coinciden en lo mismo: que era un tremendo oficial, disciplinado y alguien que siempre estaba ahí para apoyar al equipo”, expresó Gonzálesz.

Entre sus disposiciones, el Artículo 31 también ordena que el superintendente de la Policía desembolse al cónyuge supérstite —o, en su ausencia, a los dependientes— una compensación equivalente a 24 mensualidades del salario bruto que devengaba el agente, con el propósito de cubrir necesidades urgentes de la familia.

Además, autoriza el pago de los gastos fúnebres hasta un máximo de $5,000, beneficio que también aplica a policías municipales y que es independiente de cualquier otra compensación a la que tengan derecho los familiares.

Jenniffer González decreta un día de duelo

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón decretó mañana, miércoles, como día de duelo por el fallecimiento del agente.

Como parte de esta declaración, las banderas en todas las instalaciones públicas deberán ondear a media asta.