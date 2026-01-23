“No ha lugar” a la desestimación de cargos contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole

La jueza del Tribunal de Aibonito Paola N. Morales Vélez determinó que no procede la solicitud de la defensa de Elvia Cabrera Rivera para desestimar el caso contra la acusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

La togada emitió una resolución de 12 páginas en la que tampoco ordena la celebración de una nueva vista preliminar, que era otra de las peticiones que hizo la defensa de la acusada en una vista argumentativa.

En la resolución, la jueza establece además que, en relación a los argumentos de prueba potencialmente exculpatoria, al hacer el análisis jurisprudencial, no se cumple con el primer requisito de establecer que existía una evidencia que el Estado, en su investigación, perdió o destruyó.

Ante esta resolución, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, destacó que “una vez más, el Ministerio Público, representado por los fiscales Orlando Velázquez y Silbia Rubio, prevalece en sus argumentos y demuestra que cuentan con un caso sólido para probar en el tribunal, más allá de duda razonable”. Gómez Torres reafirmó “el compromiso institucional de hacerle justicia a Gabriela Nicole Pratts Rosario, a su familia y al pueblo de Puerto Rico, conforme a la ley”.

