NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“No ha lugar” a la desestimación de cargos contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole

Así lo decidió una jueza del Tribunal de Aibonito

23 de enero de 2026 - 1:00 PM

Updated At

Actualizado el 23 de enero de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elvia Cabrera, acusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en Aibonito. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza del Tribunal de Aibonito Paola N. Morales Vélez determinó que no procede la solicitud de la defensa de Elvia Cabrera Rivera para desestimar el caso contra la acusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

La togada emitió una resolución de 12 páginas en la que tampoco ordena la celebración de una nueva vista preliminar, que era otra de las peticiones que hizo la defensa de la acusada en una vista argumentativa.

En la resolución, la jueza establece además que, en relación a los argumentos de prueba potencialmente exculpatoria, al hacer el análisis jurisprudencial, no se cumple con el primer requisito de establecer que existía una evidencia que el Estado, en su investigación, perdió o destruyó.

Ante esta resolución, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, destacó que “una vez más, el Ministerio Público, representado por los fiscales Orlando Velázquez y Silbia Rubio, prevalece en sus argumentos y demuestra que cuentan con un caso sólido para probar en el tribunal, más allá de duda razonable”. Gómez Torres reafirmó “el compromiso institucional de hacerle justicia a Gabriela Nicole Pratts Rosario, a su familia y al pueblo de Puerto Rico, conforme a la ley”.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación.

Breaking NewsTribunalesDepartamento de JusticiaGabriela Nicole Pratts RosarioAibonito
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Noticias
