Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
12 de agosto de 2026
84°Lluvias dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Justicia radica querella ética contra un exfiscal del caso por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts

La queja fue presentada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico

11 de agosto de 2026 - 11:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El licenciado Orlando Velázquez Reyes fue uno de los fiscales en el caso contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito. (Pablo Martinez)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

AIBONITO - El Poder Judicial confirmó hoy, martes, que el Departamento de Justicia radicó una querella ética ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico contra el exfiscal Orlando Velázquez, quien, por un tiempo, trabajó en el caso contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito.

RELACIONADAS

Velázquez había renunciado al caso, que resultó posteriormente en un veredicto de culpabilidad contra Cabrera.

“Confirmamos que existe una queja activa contra el licenciado Orlando Velázquez Reyes, cuyo contenido es confidencial, conforme a lo dispuesto en la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo”, indicó la Oficina de Prensa del Poder Judicial en declaraciones escritas.

Mientras, Justicia también confirmó “la presentación de una queja ética contra un exfiscal que divulgó información relacionada con la investigación y procesamiento de un caso penal activo”.

“Los abogados y fiscales, como oficiales del tribunal, tienen el deber de cumplir con las Reglas de Conducta Profesional y los principios éticos que rigen la profesión legal. Además de infringir las reglas éticas, la divulgación pública de información sobre investigaciones o casos activos puede comprometer la integridad de los procesos, afectar a víctimas y testigos, y menoscabar la sana administración de la justicia”, sostuvo la agencia, en declaraciones escritas.

“Exhortamos al fiel cumplimiento de las normas éticas, un deber permanente de todo profesional del derecho, particularmente de quienes ejercen desde el servicio público, cuya actuación debe estar guiada en todo momento por los más altos principios éticos”, añadió.

Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada.La caminata partió desde el Centro Judicial de Aibonito y recorrió el trayecto hasta el desvío Roberto Colón, lugar en que la Pratts Rosario, de 16 años, fue apuñalada en 11 ocasiones.Hasta el altar llegará, en la tarde del martes, una caminata convocada en honor a "Lela".
1 / 29 | A un año del asesinato: recuerdan en Aibonito a Gabriela Nicole Pratts. Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada. - alexis.cedeno

Luego del veredicto contra Cabrera, Velázquez dijo en el programa Jugando Pelota Dura, de TeleOnce, que se reunió con “Mayra (López Mulero, abogada de Cabrera Rivera) e incluso se discutió con la subsecretaria (Annette Esteves) la posibilidad de un preacuerdo en este caso”.

Especificó que el preacuerdo incluía una “reclasificación sustancial”, con una pena mixta de cárcel y probatoria.

Asimismo, el exfiscal habló sobre la “figura del cooperador”, aludiendo a que no se le dio dicha instrucción al jurado que encontró culpable a Cabrera Rivera. No obstante, la realidad es que la defensa intentó incluir ese elemento, pero la Fiscalía se opuso y el juez falló a favor del Ministerio Público.

Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole Pratts Rosario, abandona la sala visiblemente afectada tras emitirse, el 23 de julio de 2026, el veredicto de culpabilidad contra Elvia Cabrera Rivera.Tras 23 días de juicio, un extenso desfile de prueba y el proceso de deliberación, el jurado emitió el veredicto de culpabilidad unánime.Con el veredicto unánime, el jurado acogió la teoría de la Fiscalía de Aibonito, enfocada en que Cabrera Rivera actuó en común y mutuo acuerdo con su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, coacusada en el caso, para perpetrar el asesinato de la víctima.
1 / 12 | 📷 Así fueron las reacciones tras el veredicto de culpabilidad contra Elvia Cabrera Rivera. Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole Pratts Rosario, abandona la sala visiblemente afectada tras emitirse, el 23 de julio de 2026, el veredicto de culpabilidad contra Elvia Cabrera Rivera. - Pablo Martínez

“De hecho, a mí me llamó la atención que, como parte de las instrucciones del jurado, no se dio la instrucción de la figura del cooperador porque yo entendía que también se pudo dar la instrucción de cooperador, como que Elvia cooperó para un evento que causó la muerte de Gabriela y esa instrucción de un delito menor nunca se dio”, subrayó el exfiscal, quien además criticó la investigación que realizó la Policía de Puerto Rico en el caso.

Luego, el jefe de fiscales de Justicia, Juan Ramos García, defendió la determinación de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, de llevar el caso a juicio y cuestionó los señalamientos realizados por Velázquez.

“Lamentablemente, esa decisión ha provocado expresiones que no reflejan la realidad por parte de un exfiscal que recomendó una negociación y finalmente abandonó el caso alegando una justificación distinta a la que hoy expone públicamente”, sostuvo en aquel momento Ramos García.

Por su parte, una de la licenciada María Sáez Matos, abogada de la defensa de Anthonieska Avilés, también acusada por el asesinato de Pratts Rosario, se mostró sorprendida.

“Me sorprende muchísimo. El compañero es abogado y puede hacer expresiones como los demás abogados”, manifestó Sáez Matos, quien dijo no estar al tanto aún sobre las expresiones de Velázquez. “Pero mi experiencia con el licenciado Velázquez como fiscal y ahora como abogado es que es una persona muy ética y siempre ha actuado conforme a los cánones de ética”.

“Más allá de sorprenderme, me preocupa que se establezca una práctica como esa en el Departamento de Justicia”, acotó.

Tags
Gabriela Nicole Pratts RosarioAibonitoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 11 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: