Justicia radica querella ética contra un exfiscal del caso por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts

AIBONITO - El Poder Judicial confirmó hoy, martes, que el Departamento de Justicia radicó una querella ética ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico contra el exfiscal Orlando Velázquez, quien, por un tiempo, trabajó en el caso contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito.

Velázquez había renunciado al caso, que resultó posteriormente en un veredicto de culpabilidad contra Cabrera.

“Confirmamos que existe una queja activa contra el licenciado Orlando Velázquez Reyes, cuyo contenido es confidencial, conforme a lo dispuesto en la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo”, indicó la Oficina de Prensa del Poder Judicial en declaraciones escritas.

Mientras, Justicia también confirmó “la presentación de una queja ética contra un exfiscal que divulgó información relacionada con la investigación y procesamiento de un caso penal activo”.

“Los abogados y fiscales, como oficiales del tribunal, tienen el deber de cumplir con las Reglas de Conducta Profesional y los principios éticos que rigen la profesión legal. Además de infringir las reglas éticas, la divulgación pública de información sobre investigaciones o casos activos puede comprometer la integridad de los procesos, afectar a víctimas y testigos, y menoscabar la sana administración de la justicia”, sostuvo la agencia, en declaraciones escritas.

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“Exhortamos al fiel cumplimiento de las normas éticas, un deber permanente de todo profesional del derecho, particularmente de quienes ejercen desde el servicio público, cuya actuación debe estar guiada en todo momento por los más altos principios éticos”, añadió.

1 / 29 | A un año del asesinato: recuerdan en Aibonito a Gabriela Nicole Pratts. Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada. - alexis.cedeno 1 / 29 A un año del asesinato: recuerdan en Aibonito a Gabriela Nicole Pratts Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada. alexis.cedeno Compartir

Luego del veredicto contra Cabrera, Velázquez dijo en el programa Jugando Pelota Dura, de TeleOnce, que se reunió con “Mayra (López Mulero, abogada de Cabrera Rivera) e incluso se discutió con la subsecretaria (Annette Esteves) la posibilidad de un preacuerdo en este caso”.

Especificó que el preacuerdo incluía una “reclasificación sustancial”, con una pena mixta de cárcel y probatoria.

Asimismo, el exfiscal habló sobre la “figura del cooperador”, aludiendo a que no se le dio dicha instrucción al jurado que encontró culpable a Cabrera Rivera. No obstante, la realidad es que la defensa intentó incluir ese elemento, pero la Fiscalía se opuso y el juez falló a favor del Ministerio Público.

1 / 12 | 📷 Así fueron las reacciones tras el veredicto de culpabilidad contra Elvia Cabrera Rivera. Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole Pratts Rosario, abandona la sala visiblemente afectada tras emitirse, el 23 de julio de 2026, el veredicto de culpabilidad contra Elvia Cabrera Rivera. - Pablo Martínez 1 / 12 📷 Así fueron las reacciones tras el veredicto de culpabilidad contra Elvia Cabrera Rivera Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole Pratts Rosario, abandona la sala visiblemente afectada tras emitirse, el 23 de julio de 2026, el veredicto de culpabilidad contra Elvia Cabrera Rivera. Pablo Martínez Compartir

“De hecho, a mí me llamó la atención que, como parte de las instrucciones del jurado, no se dio la instrucción de la figura del cooperador porque yo entendía que también se pudo dar la instrucción de cooperador, como que Elvia cooperó para un evento que causó la muerte de Gabriela y esa instrucción de un delito menor nunca se dio”, subrayó el exfiscal, quien además criticó la investigación que realizó la Policía de Puerto Rico en el caso.

Luego, el jefe de fiscales de Justicia, Juan Ramos García, defendió la determinación de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, de llevar el caso a juicio y cuestionó los señalamientos realizados por Velázquez.

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“Lamentablemente, esa decisión ha provocado expresiones que no reflejan la realidad por parte de un exfiscal que recomendó una negociación y finalmente abandonó el caso alegando una justificación distinta a la que hoy expone públicamente”, sostuvo en aquel momento Ramos García.

Por su parte, una de la licenciada María Sáez Matos, abogada de la defensa de Anthonieska Avilés, también acusada por el asesinato de Pratts Rosario, se mostró sorprendida.

“Me sorprende muchísimo. El compañero es abogado y puede hacer expresiones como los demás abogados”, manifestó Sáez Matos, quien dijo no estar al tanto aún sobre las expresiones de Velázquez. “Pero mi experiencia con el licenciado Velázquez como fiscal y ahora como abogado es que es una persona muy ética y siempre ha actuado conforme a los cánones de ética”.