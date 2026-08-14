Fiscalía confirma que no se encontró metanfetamina en vehículo de mexicano baleado por agente de ICE

Houston— Un fiscal federal afirma que los análisis realizados a “una sustancia blanca de aspecto cristalino” hallada en el interior de la furgoneta de un hombre abatido a tiros por agentes de inmigración en Houston el mes pasado revelaron que el material no era metanfetamina.

El fiscal federal Aaron Reitz confirmó que las pruebas dieron negativo en metanfetamina en unas declaraciones a The Texas Tribune, según informó este medio el jueves.

Reitz no especificó de qué sustancia se trataba exactamente, pero un abogado de la familia de Lorenzo Salgado Araujo ha afirmado que se trataba de una mezcla casera de electrolitos que Salgado Araujo y su equipo de obra utilizaban para mantenerse hidratados bajo el agobiante calor del verano.

Salgado Araujo, de 52 años, falleció el 7 de julio cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), en vehículos camuflados, persiguieron a su furgoneta de trabajo blanca por las calles de Houston y luego le dispararon a través de la ventanilla. Se dirigía con su equipo de trabajo, entre los que se encontraba su hermano, a una obra.

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Salgado Araujo era un ciudadano mexicano que vivió sin permiso de residencia en Estados Unidos durante 35 años, dirigía una empresa de construcción de viviendas y nunca había tenido problemas con la justicia.

Su muerte es una de las al menos diez que se han producido durante las operaciones de control de inmigración desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, lo que ha desencadenado protestas en Houston y peticiones para que se lleve a cabo una investigación independiente.

Salgado Araujo era un ciudadano mexicano que vivió sin permiso de residencia en Estados Unidos durante 35 años (Annie Mulligan)

Poco después del tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Salgado Araujo había “convertido su vehículo en un arma con la intención de atropellar a un agente del ICE”, y que el agente había disparado en defensa propia. A continuación, el FBI ejecutó una orden de registro en la furgoneta, alegando que los agentes habían visto en su interior varias bolsitas llenas de una sustancia que parecía ser metanfetamina.

Sin embargo, los dos hombres que viajaban con Salgado Araujo declararon en sus declaraciones presentadas ante el tribunal que los agentes del ICE en ningún momento corrieron peligro de ser atropellados y que, de hecho, siempre se mantuvieron al lado de la furgoneta, nunca delante ni detrás de ella.

Reitz reveló el mes pasado que los agentes del ICE tenían en el punto de mira a dos hombres guatemaltecos que podían ser objeto de deportación y que conducían una furgoneta similar a la que conducía Salgado Araujo el día en que fue asesinado.

Se va formando un lugar de homenaje en el lugar donde Lorenzo Salgado Araujo fue abatido a tiros por agentes del ICE la semana pasada, el lunes 13 de julio de 2026, en Houston. (Foto AP/Karen Warren) (Karen Warren)

David Donatti, abogado principal de la ACLU de Texas, que representa a la familia Salgado, afirmó que la orden de registro del FBI formaba parte de un intento del Gobierno de crear una “narrativa falsa”.

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“Lorenzo Salgado Araujo debería seguir vivo hoy, y nada de lo relacionado con la supuesta búsqueda del Gobierno podría haber cambiado ese hecho. Esa búsqueda demostró lo que la familia Salgado había dicho desde el principio: Lorenzo era un hombre trabajador que construía viviendas para familias de Houston, y su mujer le preparaba mezclas caseras de electrolitos para que él y su equipo se mantuvieran hidratados bajo el sol de Texas”, afirmó Donatti.