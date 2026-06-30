A casi un mes de la desaparición de tres hombres en Vega Baja: datos bancarios tampoco arrojan pistas
Las autoridades también siguen buscando algún indicio sobre su paradero en sus cuentas de teléfonos celulares
30 de junio de 2026 - 2:57 PM
30 de junio de 2026 - 2:57 PM
En medio de una pesquisa que se ha extendido por alrededor de un mes, investigadores de la Policía no han podido encontrar alguna pista en las cuentas bancarias de tres hombres reportados como desparecidos a principios de junio en Vega Baja.
El teniente José Cruz Marrero, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, indicó que “no hay transacciones después de que desaparecieron”.
Asimismo, explicó que verificaron la triangulación de los teléfonos celulares de estos, así como de sus cuentas.
“No hay llamadas ni mensajes enviados por sus equipos móviles”, comentó Cruz Marrero sobre los individuos, a quienes la Uniformada había identificado como Cristian Castillo, Benjamín Fontánez y Carlos Hernández.
Asimismo, señaló que entrevistaron a una mujer que se alegaba a través de las redes sociales que había tenido contacto con ellos, pero pudieron corroborar que no tuvo contacto con los desaparecidos.
Mientras, ningún sistema de vigilancia ha registrado la detección del auto de Castillo, descrito como un Toyota Corolla.
Como en todos los casos, la Policía los mantendrá en la lista de desaparecidos hasta que sean encontrados o surja alguna otra evidencia.
Hasta el momento, la única pieza de evidencia física encontrada es un vehículo Nissan Xterra, de Fontánez.
De la investigación se desprende que el jueves, 28 de mayo, Fontánez tuvo una videollamada con su pareja desde el motel Molino Rojo, en Vega Baja.
Los investigadores observaron vídeos de cámaras de seguridad de la hospedería en los que se les ve salir un día después, el 29 de mayo, a eso de las 2:15 p.m., en los mencionados vehículos.
De ahí, presuntamente fueron a la comunidad Ojo de Agua, donde hay un manantial que se ha convertido en una atracción turística, y desde donde Fontánez volvió a tener una videollamada con su pareja.
Según la información recibida por la Policía, esa fue la última vez que alguien supo de ellos.
Posteriormente, a las 3:50 a.m. del sábado, 30 de mayo, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo incendiado en kilómetro 12.4 de la PR-160, en el barrio Almirante Sur, en Vega Baja.
Tras extinguir el fuego, pudieron identificar que se trataba del Nissan Xterra, perteneciente a Fontánez. Hasta ese momento no había sido reportado como robado, hurtado ni desaparecido.
Desde entonces, han corroborado distintas confidencias, como una que llevó a una amplia búsqueda en sectores boscosos de Vega Baja, y en la Laguna Tortuguero, sin encontrar algún rastro.
Si usted posee información que ayude a dar con su paradero, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
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