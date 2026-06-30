A casi un mes de la desaparición de tres hombres en Vega Baja: datos bancarios tampoco arrojan pistas

En medio de una pesquisa que se ha extendido por alrededor de un mes, investigadores de la Policía no han podido encontrar alguna pista en las cuentas bancarias de tres hombres reportados como desparecidos a principios de junio en Vega Baja.

El teniente José Cruz Marrero, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, indicó que “no hay transacciones después de que desaparecieron”.

Asimismo, explicó que verificaron la triangulación de los teléfonos celulares de estos, así como de sus cuentas.

“No hay llamadas ni mensajes enviados por sus equipos móviles”, comentó Cruz Marrero sobre los individuos, a quienes la Uniformada había identificado como Cristian Castillo, Benjamín Fontánez y Carlos Hernández.

1 / 24 | En imágenes: intenso operativo de búsqueda de hombre arrastrado por las corrientes en Vega Baja. Un hombre fue arrastrado por las fuertes corrientes en la playa de Puerto Nuevo, en Vega Baja. - Xavier Araújo 1 / 24 En imágenes: intenso operativo de búsqueda de hombre arrastrado por las corrientes en Vega Baja Un hombre fue arrastrado por las fuertes corrientes en la playa de Puerto Nuevo, en Vega Baja. Xavier Araújo Compartir

Asimismo, señaló que entrevistaron a una mujer que se alegaba a través de las redes sociales que había tenido contacto con ellos, pero pudieron corroborar que no tuvo contacto con los desaparecidos.

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Mientras, ningún sistema de vigilancia ha registrado la detección del auto de Castillo, descrito como un Toyota Corolla.

Como en todos los casos, la Policía los mantendrá en la lista de desaparecidos hasta que sean encontrados o surja alguna otra evidencia.

Hasta el momento, la única pieza de evidencia física encontrada es un vehículo Nissan Xterra, de Fontánez.

En la escena: mira cómo buscan tres hombres desaparecidos en la laguna Tortuguero La Policía y varias agencias buscan en esta zona de Vega Baja, cerca del motel donde los tres se hospedaron.

De la investigación se desprende que el jueves, 28 de mayo, Fontánez tuvo una videollamada con su pareja desde el motel Molino Rojo, en Vega Baja.

Los investigadores observaron vídeos de cámaras de seguridad de la hospedería en los que se les ve salir un día después, el 29 de mayo, a eso de las 2:15 p.m., en los mencionados vehículos.

De ahí, presuntamente fueron a la comunidad Ojo de Agua, donde hay un manantial que se ha convertido en una atracción turística, y desde donde Fontánez volvió a tener una videollamada con su pareja.

Vehículo quemado en Vega Baja (Suministrada)

Según la información recibida por la Policía, esa fue la última vez que alguien supo de ellos.

Posteriormente, a las 3:50 a.m. del sábado, 30 de mayo, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo incendiado en kilómetro 12.4 de la PR-160, en el barrio Almirante Sur, en Vega Baja.

Tras extinguir el fuego, pudieron identificar que se trataba del Nissan Xterra, perteneciente a Fontánez. Hasta ese momento no había sido reportado como robado, hurtado ni desaparecido.

Desde entonces, han corroborado distintas confidencias, como una que llevó a una amplia búsqueda en sectores boscosos de Vega Baja, y en la Laguna Tortuguero, sin encontrar algún rastro.