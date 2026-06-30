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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Búsqueda de metales termina en robo de guagua en Hato Rey

El querellante alegó que otro hombre lo empujó fuera de su Ford Ranger y se apropió del vehículo

30 de junio de 2026 - 2:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
La tablilla de la guagua es 1221275.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Lo que comenzó como una búsqueda de metales terminó en una querella de robo, luego que un hombre alegó que fue empujado fuera de su guagua en Hato Rey.

RELACIONADAS

Según la Policía, la denuncia fue reportada ayer, lunes, en horas de la tarde, en la calle Ceuta, frente a un Head Start.

El querellante, de 54 años, alegó que los hechos ocurrieron el 26 de junio, a las 9:00 a.m., mientras recogía metales junto a otro hombre.

En ese momento, el individuo presuntamente lo empujó, sin mediar palabra, de su guagua Ford Ranger blanca, del año 2002, y se apropió del vehículo. La tablilla de la guagua es 1221275.

El agente Ransel Rivera, del Precinto de Hato Rey Este, investigó inicialmente la denuncia y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

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Breaking NewsRobosPolicía de Puerto RicoCICMunicipio de San JuanHato Rey
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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