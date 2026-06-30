Búsqueda de metales termina en robo de guagua en Hato Rey

Lo que comenzó como una búsqueda de metales terminó en una querella de robo, luego que un hombre alegó que fue empujado fuera de su guagua en Hato Rey.

Según la Policía, la denuncia fue reportada ayer, lunes, en horas de la tarde, en la calle Ceuta, frente a un Head Start.

El querellante, de 54 años, alegó que los hechos ocurrieron el 26 de junio, a las 9:00 a.m., mientras recogía metales junto a otro hombre.

En ese momento, el individuo presuntamente lo empujó, sin mediar palabra, de su guagua Ford Ranger blanca, del año 2002, y se apropió del vehículo. La tablilla de la guagua es 1221275.