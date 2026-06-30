Búsqueda de metales termina en robo de guagua en Hato Rey
El querellante alegó que otro hombre lo empujó fuera de su Ford Ranger y se apropió del vehículo
30 de junio de 2026 - 2:42 PM
30 de junio de 2026 - 2:42 PM
Lo que comenzó como una búsqueda de metales terminó en una querella de robo, luego que un hombre alegó que fue empujado fuera de su guagua en Hato Rey.
Según la Policía, la denuncia fue reportada ayer, lunes, en horas de la tarde, en la calle Ceuta, frente a un Head Start.
El querellante, de 54 años, alegó que los hechos ocurrieron el 26 de junio, a las 9:00 a.m., mientras recogía metales junto a otro hombre.
En ese momento, el individuo presuntamente lo empujó, sin mediar palabra, de su guagua Ford Ranger blanca, del año 2002, y se apropió del vehículo. La tablilla de la guagua es 1221275.
El agente Ransel Rivera, del Precinto de Hato Rey Este, investigó inicialmente la denuncia y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
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