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Hallan cadáver de un estadounidense en una residencia en Aguadilla

La querellante, quien es propietaria de la vivienda, notificó a las autoridades sobre la situación

28 de julio de 2026 - 4:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla lidera la pesquisa.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga el hallazgo de un estadounidense muerto, reportado a eso de las 11:30 a.m. de este martes en una residencia localizada en la calle Comercio, en el barrio Pueblo de Aguadilla.

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De acuerdo con la información preliminar de la Policía, la querellante, quien es la propietaria de la vivienda, notificó a las autoridades sobre la situación.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron en el área del baño el cuerpo de un hombre de 59 años, de procedencia estadounidense, en avanzado estado de descomposición.

La fiscal Diana Méndez Mercado ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se determinarán la causa y la manera de muerte.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla lidera la pesquisa.

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Breaking NewsMuertesPolicía de Puerto RicoAguadilla
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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