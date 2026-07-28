Hallan cadáver de un estadounidense en una residencia en Aguadilla
La querellante, quien es propietaria de la vivienda, notificó a las autoridades sobre la situación
28 de julio de 2026 - 4:03 PM
28 de julio de 2026 - 4:03 PM
La Policía investiga el hallazgo de un estadounidense muerto, reportado a eso de las 11:30 a.m. de este martes en una residencia localizada en la calle Comercio, en el barrio Pueblo de Aguadilla.
De acuerdo con la información preliminar de la Policía, la querellante, quien es la propietaria de la vivienda, notificó a las autoridades sobre la situación.
Al llegar al lugar, los agentes localizaron en el área del baño el cuerpo de un hombre de 59 años, de procedencia estadounidense, en avanzado estado de descomposición.
La fiscal Diana Méndez Mercado ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se determinarán la causa y la manera de muerte.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla lidera la pesquisa.
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