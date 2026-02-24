Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Nuevo Día Educador
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Programa inmersivo promete adentrar a maestros de ciencia en la industria biofarmacéutica

Los interesados en participar tienen hasta el próximo 6 de marzo de 2026 para enviar su solicitud

24 de febrero de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El NIIMBL eXperience for Educators es un programa inmersivo de dos días diseñado para introducir a los educadores en la industria biofarmacéutica mediante experiencias prácticas, vinculación con la industria y exposición directa a entornos reales de manufactura.
El NIIMBL eXperience for Educators es un programa inmersivo de dos días diseñado para introducir a los educadores en la industria biofarmacéutica mediante experiencias prácticas, vinculación con la industria y exposición directa a entornos reales de manufactura. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

El Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico dio a conocer una oportunidad para que maestros de ciencias de escuela superior transformen su enseñanza al conectar el salón de clases con la ciencia viva, la investigación y la innovación.

RELACIONADAS

Se trata del NIIMBL eXperience for Educators, un programa inmersivo de dos días diseñado para introducir a los educadores en la industria biofarmacéutica mediante experiencias prácticas, vinculación con la industria y exposición directa a entornos reales de manufactura.

El 11 y 12 de junio, los maestros vivirán la ciencia al trabajar directamente en los laboratorios del Science City, el campus de innovación e investigación del Fideicomiso, en San Juan. También participarán de actividades prácticas, sesiones interactivas y visitas exclusivas a empresas biofarmacéuticas líderes como Amgen, Eli Lilly, AbbVie o Bristol Myers Squibb.

Los participantes explorarán procesos de biomanufactura, trayectorias profesionales y rutas educativas, adquiriendo herramientas para traducir conceptos complejos de la industria en lecciones accesibles y listas para el salón de clases.

Todos los gastos relacionados con el programa —incluyendo transportación, alojamiento, comidas y materiales educativos— estarán completamente cubiertos. Los participantes también recibirán un estipendio de $500 y un Classroom Activity Toolkit bilingüe, que incluirá planes de lección, estudios de caso, mapas de trayectorias profesionales y actividades demostrativas aplicadas, alineadas con las prácticas de la industria para apoyar su implementación sostenida en el salón de clase.

“Al empoderar a los educadores con exposición directa a la industria, multiplicamos nuestro impacto, ayudando a inspirar a la próxima generación de talento STEM (siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y fortaleciendo el rol de Puerto Rico dentro del ecosistema biofarmacéutico global”, expresó Lucy Crespo, principal oficial ejecutiva del Fideicomiso.

Las solicitudes para el NIIMBL eXperience for Educators 2026 ya están abiertas. Para más información sobre los requisitos y cómo solicitar, visita: https://prsciencetrust.org/niimbl-experience-educators/

Los interesados tienen hasta el próximo 6 de marzo de 2026 para enviar su solicitud.

El NIIMBL eXperience for Educators es una iniciativa de desarrollo de fuerza laboral del National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals (NIIMBL), para la que fue escogida el Fideicomiso. Se ofrece bajo un Project Award Agreement del NIIMBL y con asistencia financiera del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, a través del National Institute of Standards and Technology.

Tags
El Nuevo Día EducadorFideicomiso para Ciencia, Tecnología e InvestigaciónSTEMMaestros de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día Educador
El Nuevo Día EducadorArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: