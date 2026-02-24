Programa inmersivo promete adentrar a maestros de ciencia en la industria biofarmacéutica

El Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico dio a conocer una oportunidad para que maestros de ciencias de escuela superior transformen su enseñanza al conectar el salón de clases con la ciencia viva, la investigación y la innovación.

Se trata del NIIMBL eXperience for Educators, un programa inmersivo de dos días diseñado para introducir a los educadores en la industria biofarmacéutica mediante experiencias prácticas, vinculación con la industria y exposición directa a entornos reales de manufactura.

El 11 y 12 de junio, los maestros vivirán la ciencia al trabajar directamente en los laboratorios del Science City, el campus de innovación e investigación del Fideicomiso, en San Juan. También participarán de actividades prácticas, sesiones interactivas y visitas exclusivas a empresas biofarmacéuticas líderes como Amgen, Eli Lilly, AbbVie o Bristol Myers Squibb.

Los participantes explorarán procesos de biomanufactura, trayectorias profesionales y rutas educativas, adquiriendo herramientas para traducir conceptos complejos de la industria en lecciones accesibles y listas para el salón de clases.

Todos los gastos relacionados con el programa —incluyendo transportación, alojamiento, comidas y materiales educativos— estarán completamente cubiertos. Los participantes también recibirán un estipendio de $500 y un Classroom Activity Toolkit bilingüe, que incluirá planes de lección, estudios de caso, mapas de trayectorias profesionales y actividades demostrativas aplicadas, alineadas con las prácticas de la industria para apoyar su implementación sostenida en el salón de clase.

“Al empoderar a los educadores con exposición directa a la industria, multiplicamos nuestro impacto, ayudando a inspirar a la próxima generación de talento STEM (siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y fortaleciendo el rol de Puerto Rico dentro del ecosistema biofarmacéutico global”, expresó Lucy Crespo, principal oficial ejecutiva del Fideicomiso.

Las solicitudes para el NIIMBL eXperience for Educators 2026 ya están abiertas. Para más información sobre los requisitos y cómo solicitar, visita: https://prsciencetrust.org/niimbl-experience-educators/

Los interesados tienen hasta el próximo 6 de marzo de 2026 para enviar su solicitud.