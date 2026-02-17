Opinión
El Nuevo Día Educador
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arranca la primera Olimpiada Puertorriqueña de Geometría

Estudiantes de elemental, intermedia y superior tienen hasta el 7 de marzo para participar de manera virtual

17 de febrero de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La competencia es organizada por Olimpiadas Matemáticas de Puerto Rico, un programa adscrito al Departamento de Ciencias Matemáticas de la UPR de Mayagüez (sobre estas líneas). (Archivo)
Por El Nuevo Día Educador

La primera Olimpiada Puertorriqueña de Geometría ya comenzó y pueden participar, de manera virtual, estudiantes desde primero hasta duodécimo grado de escuelas públicas y privadas de toda la Isla.

La competencia, organizada por Olimpiadas Matemáticas de Puerto Rico (OMPR) con el apoyo de la Fundación Aurora, promueve el interés por la geometría y el pensamiento matemático riguroso mediante la resolución de problemas no rutinarios. Asimismo, busca desarrollar en el estudiantado el pensamiento geométrico, la claridad de las demostraciones, la creatividad, la visualización geométrica y la precisión expositiva.

La primera fase, que es virtual, comenzó el pasado 7 de febrero y terminará el 7 de marzo de 2026. No se requiere inscripción previa y consiste de un examen que se accede en la página om.pr, haciendo clic en la pestaña que dice “1ra Fase Geometría (OPG)”. Los estudiantes deben enviar sus repuestas a través de la misma página antes del próximo 7 de marzo.

Todos los alumnos que participen recibirán un certificado de participación para su expediente académico. Quienes obtengan las mayores puntuaciones están invitados a la segunda fase, que será presencial en la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Mayagüez, el sábado, 21 de marzo de 2026.

Los que culminen la segunda fase con las mayores puntuaciones serán invitados a la tercera fase, cuya fecha se anunciará más adelante. Los ganadores recibirán medallas de oro, plata o bronce. Para más información se puede visitar la página om.pr.

OMPR es un programa adscrito al Departamento de Ciencias Matemáticas de la UPR de Mayagüez.

Tags
El Nuevo Día EducadorEstudiantesmatemáticasEducación
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día Educador
El Nuevo Día EducadorArrow Icon
