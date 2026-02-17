Arranca la primera Olimpiada Puertorriqueña de Geometría

La primera Olimpiada Puertorriqueña de Geometría ya comenzó y pueden participar, de manera virtual, estudiantes desde primero hasta duodécimo grado de escuelas públicas y privadas de toda la Isla.

La competencia, organizada por Olimpiadas Matemáticas de Puerto Rico (OMPR) con el apoyo de la Fundación Aurora, promueve el interés por la geometría y el pensamiento matemático riguroso mediante la resolución de problemas no rutinarios. Asimismo, busca desarrollar en el estudiantado el pensamiento geométrico, la claridad de las demostraciones, la creatividad, la visualización geométrica y la precisión expositiva.

La primera fase, que es virtual, comenzó el pasado 7 de febrero y terminará el 7 de marzo de 2026. No se requiere inscripción previa y consiste de un examen que se accede en la página om.pr, haciendo clic en la pestaña que dice “1ra Fase Geometría (OPG)”. Los estudiantes deben enviar sus repuestas a través de la misma página antes del próximo 7 de marzo.

Todos los alumnos que participen recibirán un certificado de participación para su expediente académico. Quienes obtengan las mayores puntuaciones están invitados a la segunda fase, que será presencial en la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Mayagüez, el sábado, 21 de marzo de 2026.

Los que culminen la segunda fase con las mayores puntuaciones serán invitados a la tercera fase, cuya fecha se anunciará más adelante. Los ganadores recibirán medallas de oro, plata o bronce. Para más información se puede visitar la página om.pr.