Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Nuevo Día Educador
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En ruta al espacio proyecto estudiantil de UHS

Alumnos fueron los únicos de Puerto Rico en ganar concurso de la NASA

17 de febrero de 2026 - 7:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El premio incluye $1,500 para materiales y un kit de inicio con la cápsula o caja de vuelo donde el experimento de los alumnos viajará a bordo de una nave espacial suborbital.
El premio incluye $1,500 para materiales y un kit de inicio con la cápsula o caja de vuelo donde el experimento de los alumnos viajará a bordo de una nave espacial suborbital. (Suministrada)
Por Rut N. Tellado Domenech
rut.tellado@gfrmedia.com

“Nos emociona a todos tener la oportunidad de trabajar directamente con la NASA y representar a Puerto Rico”.

RELACIONADAS

Así se expresó Sergio Torres Rosa, estudiante de duodécimo grado de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico (UHS, por sus siglas en inglés), en Río Piedras, luego de que su equipo se contara entre los ganadores de la competencia NASA TechRise Student Challenge.

Todo comenzó en septiembre pasado, cuando nueve alumnos de la UHS, bajo la mentoría de su profesora de física, la doctora Gina L. Ortiz Andrade, empezaron a reunirse todas las semanas para crear un experimento científico o tecnológico que pudiera viajar al espacio, ya fuera en una nave espacial suborbital o en un globo de gran altitud.

Los jóvenes, que pertenecen al Club STEAM (siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) de su escuela, elaboraron una propuesta que enviaron a la agencia espacial estadounidense en noviembre pasado. Su proyecto, titulado Saccharomyces Cerevisiae Reactivation in Microgravity, fue uno de 30 seleccionados entre propuestas de todo Estados Unidos para viajar este verano a bordo de una nave espacial suborbital, donde tendrá aproximadamente tres minutos de microgravedad.

Saccharomyces cerevisiae, comúnmente conocida como levadura, es un hongo unicelular esencial para la fermentación de panes. Leila Molina Almeida, alumna de duodécimo grado de UHS, explicó que, “como el comportamiento de las células de levadura, a nivel básico, es similar al de las células humanas, queríamos estudiar los efectos de la microgravedad en la levadura para ver si, en el futuro, sirve para hacer investigaciones más complejas con células humanas”.

Nueve alumnos de la UHS son parte del equipo que fue seleccionado entre los grupos ganadores de la competencia NASA TechRise Student Challenge.
Nueve alumnos de la UHS son parte del equipo que fue seleccionado entre los grupos ganadores de la competencia NASA TechRise Student Challenge. (Suministrada)

Desde que se anunciaron los ganadores a finales de enero pasado, los estudiantes Leila Molina Almeida, Sergio Torres Rosa, Chiara Scurati Cruz, Edyam Moreno Seín y Diego Falcón Smith, de duodécimo grado; Julio Tobal González, Noah Giménez Vale y Cayetano Kutcher Vázquez, de undécimo grado, y María Figueroa Rivera, de décimo grado; se reúnen cada semana, de manera virtual, con expertos de la NASA para construir su experimento.

El premio incluye $1,500 para construir el experimento y un kit de inicio con una cápsula o caja de vuelo donde viajará la creación de los alumnos. En mayo deben terminar la construcción y enviarla a la NASA para que sea colocada en la nave, cuyo despegue está previsto para verano de este año y será transmitido en directo por internet, explicó Ortiz Andrade. Luego, los estudiantes recibirán los datos recopilados por los sensores que colocarán en la caja de vuelo, para analizar los resultados y sacar conclusiones.

Según la profesora, además de poner en práctica sus conocimientos en física, ingeniería, biología y química, “los participantes aprenden destrezas de comunicación, liderazgo, colaboración, trabajo en equipo, manejo del tiempo y responsabilidad”.

“También debieron visualizar cómo sería la cápsula por dentro y plasmarla en un dibujo, como parte de la propuesta”, agregó Ortiz Andrade.

“Es una experiencia que nos va a marcar a todos para toda la vida, sin importar lo que vayamos a estudiar en la universidad”, aseguró Molina Almeida.

Tags
El Nuevo Día EducadorUHSNASAEstudiantesSTEM
ACERCA DEL AUTOR
Rut N. Tellado Domenech
Rut N. Tellado DomenechArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 17 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: