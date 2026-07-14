Frontier hará un vuelo diario entre San Juan y Houston a partir de diciembre
Las tarifas comenzarán en $99 por trayecto, sujetas a restricciones y fechas de mayor demanda
14 de julio de 2026 - 1:38 PM
14 de julio de 2026 - 1:38 PM
Frontier Arilines anunció este martes que comenzará a operar un vuelo diario entre el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en San Juan, y el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH), en Houston, Texas, a partir de diciembre 17 de 2026 como parte de una expansión de su red de rutas en Estados Unidos y el Caribe.
La nueva conexión tendrá una frecuencia diaria y una tarifa introductoria desde $99 por trayecto, disponible para compras hasta el 20 de julio y para viajes seleccionados hasta el 4 de enero de 2027, sujeta a restricciones y fechas de mayor demanda.
“Estamos comprometidos con garantizar que los consumidores tengan opciones de viaje asequibles y nos complace anunciar estas nuevas rutas, que conectarán destinos populares como Houston, Denver, Fort Lauderdale, Orlando y San Juan”, expresó Josh Flyr, vicepresidente de diseño de red y operaciones de Frontier Airlines, en declaraciones escritas.
La ruta entre San Juan y Houston forma parte del anuncio de cuatro nuevas rutas diarias de la aerolínea:
Este martes la empresa también informó que comenzará a equipar su flota con internet de alta velocidad mediante la tecnología de Starlink, diseñado por SpaceX, al igual que otras mejoras a su servicio, entre ellas la introducción de asientos de primera clase como parte de su estrategia de renovación “The New Frontier”.
El primer avión con acceso al internet satelital de alta velocidad volará a principios del 2027.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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