Frontier hará un vuelo diario entre San Juan y Houston a partir de diciembre

Frontier Arilines anunció este martes que comenzará a operar un vuelo diario entre el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en San Juan, y el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH), en Houston, Texas, a partir de diciembre 17 de 2026 como parte de una expansión de su red de rutas en Estados Unidos y el Caribe.

La nueva conexión tendrá una frecuencia diaria y una tarifa introductoria desde $99 por trayecto, disponible para compras hasta el 20 de julio y para viajes seleccionados hasta el 4 de enero de 2027, sujeta a restricciones y fechas de mayor demanda.

“Estamos comprometidos con garantizar que los consumidores tengan opciones de viaje asequibles y nos complace anunciar estas nuevas rutas, que conectarán destinos populares como Houston, Denver, Fort Lauderdale, Orlando y San Juan”, expresó Josh Flyr, vicepresidente de diseño de red y operaciones de Frontier Airlines, en declaraciones escritas.

La ruta entre San Juan y Houston forma parte del anuncio de cuatro nuevas rutas diarias de la aerolínea:

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Entre el Aeropuerto Internacional de Denver (DEN) y Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL).

Entre el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit (DTW) y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Entre el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y el Aeropuerto Internacional de Detroit (DTW).

Entre el Aeropuerto Internacional de Kansas (MCI) y el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO).

Este martes la empresa también informó que comenzará a equipar su flota con internet de alta velocidad mediante la tecnología de Starlink, diseñado por SpaceX, al igual que otras mejoras a su servicio, entre ellas la introducción de asientos de primera clase como parte de su estrategia de renovación “The New Frontier”.