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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Frontier hará un vuelo diario entre San Juan y Houston a partir de diciembre

Las tarifas comenzarán en $99 por trayecto, sujetas a restricciones y fechas de mayor demanda

14 de julio de 2026 - 1:38 PM

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Frontier Airlines el noveno. (GFR Media)
Este martes la empresa también informó que comenzará a equipar su flota con internet de alta velocidad mediante la tecnología de Starlink.
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

Frontier Arilines anunció este martes que comenzará a operar un vuelo diario entre el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en San Juan, y el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH), en Houston, Texas, a partir de diciembre 17 de 2026 como parte de una expansión de su red de rutas en Estados Unidos y el Caribe.

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La nueva conexión tendrá una frecuencia diaria y una tarifa introductoria desde $99 por trayecto, disponible para compras hasta el 20 de julio y para viajes seleccionados hasta el 4 de enero de 2027, sujeta a restricciones y fechas de mayor demanda.

“Estamos comprometidos con garantizar que los consumidores tengan opciones de viaje asequibles y nos complace anunciar estas nuevas rutas, que conectarán destinos populares como Houston, Denver, Fort Lauderdale, Orlando y San Juan”, expresó Josh Flyr, vicepresidente de diseño de red y operaciones de Frontier Airlines, en declaraciones escritas.

La ruta entre San Juan y Houston forma parte del anuncio de cuatro nuevas rutas diarias de la aerolínea:

  • Entre el Aeropuerto Internacional de Denver (DEN) y Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL).
  • Entre el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit (DTW) y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).
  • Entre el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y el Aeropuerto Internacional de Detroit (DTW).
  • Entre el Aeropuerto Internacional de Kansas (MCI) y el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO).

Este martes la empresa también informó que comenzará a equipar su flota con internet de alta velocidad mediante la tecnología de Starlink, diseñado por SpaceX, al igual que otras mejoras a su servicio, entre ellas la introducción de asientos de primera clase como parte de su estrategia de renovación “The New Frontier”.

El primer avión con acceso al internet satelital de alta velocidad volará a principios del 2027.

Tags
Frontier AirlinesTurismoAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínEconomía
ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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