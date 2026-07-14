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Frontier anuncia que sus aviones tendrán servicio de internet veloz con Starlink

El servicio forma parte de las mejoras a la experiencia a bordo que ejecuta la aerolínea de bajo costo

14 de julio de 2026 - 11:52 AM

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Como parte de su plan de mejorar la experiencia del pasajero, Frontier anunció que ofrecerá conexión a internet vía Starlink desde principios del 2027. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Frontier Airlines (Nasdaq: ULCC) anunció este martes que a principios del 2027 comenzará a volar su primer avión con acceso al internet satelital de alta velocidad Starlink.

Diseñado por SpaceX, Starlink ofrece conectividad de banda ancha y baja latencia, lo cual permitirá a los pasajeros mantenerse productivos con acceso a sus herramientas de trabajo o disfrutar de contenido en video de alta definición y videojuegos, se informó la aerolínea.

“Seguimos invirtiendo en los productos y servicios que más importan a nuestros clientes”, indicó mediante comunicado Jimmy Dempsey, director ejecutivo de Frontier Airlines. “Starlink transforma la experiencia a bordo, ofreciendo a los clientes la flexibilidad para trabajar, hacer streaming, navegar y mantenerse conectados durante todo su viaje”.

Dempsey agregó que, junto con la introducción de asientos de primera clase y mejoras al programa de lealtad, “es otro ejemplo de cómo estamos evolucionando la experiencia de viaje sin perder nuestro compromiso de ofrecer las tarifas más bajas”.

Según el comunicado, Frontier se convertiría en la primera línea aérea de Estados unidos en ofrecer a sus pasajeros acceso a Starlink con un sistema administrador directamente por esta división de SpaceX.

Sin embargo, otras líneas aéreas estadounidenses, como Southwest Airlines, Alaska Airlines y United, han anunciado que ya tienen aviones equipados con Starlink este verano.

Más allá de los clientes

En cuanto a los beneficios de la conexión de internet satelital, Frontier aseguró que, además de mejorar la experiencia de los pasajeros, “Starlink proporcionará conectividad puerta a puerta para los pilotos, auxiliares de vuelo, equipos de mantenimiento y operaciones en tierra de Frontier, permitiendo un mejor rendimiento operativo y un servicio al cliente más fluido”.

Por su parte, la firma de capital privado Indigo Partners LLC adelantó que otras aerolíneas en su portafolio también instalarán Starlink en más de 1,000 aviones. Estas son Wizz Air, con sede en Europa; Volaris, en México; JetSmart, que sirve a Sudamérica; y Cebu Pacific, en Filipinas.

Aunque no se precisaron fechas, se informó que el acceso a internet en estas aerolíneas de bajo costo “representa uno de los mayores compromisos globales con la conectividad de próxima generación”.

“Starlink proporcionará a nuestras aerolíneas del portafolio una conectividad fiable y de alta velocidad, mejorando aún más la experiencia del cliente al volar en Wizz, Frontier, Volaris, JetSMART y Cebú”, expuso Bill Franke, socio director de Indigo Partners, con sede en Arizona.

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Frontier AirlinesStarlinkSpaceXLíneas aéreas
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