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Condenan a 19 personas que eran parte de una red que vendía bebés desde Indonesia hacia Singapur

El tribunal estableció penas de hasta 7 años de prisión para 18 mujeres y un hombre

22 de julio de 2026 - 10:11 AM

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Las condenadas por su participación en la red llegaron a recibir hasta 204 millones de rupias (más de 10,000 euros) por cada bebé, indicó la Fiscalía a principios de abril. (DIMAS R.)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Yakarta - Un tribunal de Indonesia condenó a 18 mujeres y un hombre a penas de hasta siete años de prisión por pertenecer a una red dedicada al tráfico de bebés, muchos de ellos vendidos por cerca de 10,000 dólares a familias en la vecina y próspera Singapur, informaron este miércoles autoridades del archipiélago.

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Pese a que la Fiscalía había solicitado penas de hasta 15 años de prisión, la condena más alta fue de siete años para la principal acusada y cabecilla de la red, Lie Siu Luan, seguida de otras tres mujeres y el único hombre, quienes fueron sentenciados a seis años y siete meses de prisión.

Las 14 mujeres restantes recibieron penas de tres años y cuatro meses.

Lie Siu Luan, que gestionaba una agencia de adopción en Indonesia, lideró el reclutamiento, alojamiento, cuidado temporal y falsificación de documentos para enviar a los niños al extranjero, de acuerdo con la resolución judicial difundida este miércoles.

En este entramado, varias de las condenadas desempeñaron tareas similares, como reclutar embarazadas, cuidar de bebés y gestionar las ventas de los menores, algunas pactadas con sus padres incluso antes del nacimiento.

En paralelo, otras falsificaron documentos o cumplieron algún rol en el traslado de los bebés desde Indonesia, de mayoría musulmana y en vías de desarrollo, hasta Singapur -la pequeña isla que mantiene uno de los índices per cápita más altos del mundo-, destino de la mayoría de los menores.

Según la investigación en Indonesia, los padres vendían a sus hijos de entre dos y tres meses de edad por una suma que oscilaba entre los 11 y los 16 millones de rupias indonesias (entre 580 y 845 euros). Las condenadas, sin embargo, llegaron a recibir hasta 204 millones de rupias (más de 10,000 euros) por cada bebé, indicó la Fiscalía a principios de abril.

Hasta ahora, ninguno de los padres ha sido procesado judicialmente ni se conoce si están siendo investigados por las autoridades.

“Estas sentencias, más leves que las solicitadas por la Fiscalía, demuestran que la protección infantil en Indonesia aún enfrenta grandes desafíos”, escribió el medio local Kompas sobre el fallo del tribunal del distrito de Bandung, capital de la provincia de Java Occidental, donde se cometieron la mayoría de los crímenes.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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