Condenan a 19 personas que eran parte de una red que vendía bebés desde Indonesia hacia Singapur

Yakarta - Un tribunal de Indonesia condenó a 18 mujeres y un hombre a penas de hasta siete años de prisión por pertenecer a una red dedicada al tráfico de bebés, muchos de ellos vendidos por cerca de 10,000 dólares a familias en la vecina y próspera Singapur, informaron este miércoles autoridades del archipiélago.

Pese a que la Fiscalía había solicitado penas de hasta 15 años de prisión, la condena más alta fue de siete años para la principal acusada y cabecilla de la red, Lie Siu Luan, seguida de otras tres mujeres y el único hombre, quienes fueron sentenciados a seis años y siete meses de prisión.

Las 14 mujeres restantes recibieron penas de tres años y cuatro meses.

Lie Siu Luan, que gestionaba una agencia de adopción en Indonesia, lideró el reclutamiento, alojamiento, cuidado temporal y falsificación de documentos para enviar a los niños al extranjero, de acuerdo con la resolución judicial difundida este miércoles.

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En este entramado, varias de las condenadas desempeñaron tareas similares, como reclutar embarazadas, cuidar de bebés y gestionar las ventas de los menores, algunas pactadas con sus padres incluso antes del nacimiento.

En paralelo, otras falsificaron documentos o cumplieron algún rol en el traslado de los bebés desde Indonesia, de mayoría musulmana y en vías de desarrollo, hasta Singapur -la pequeña isla que mantiene uno de los índices per cápita más altos del mundo-, destino de la mayoría de los menores.

Según la investigación en Indonesia, los padres vendían a sus hijos de entre dos y tres meses de edad por una suma que oscilaba entre los 11 y los 16 millones de rupias indonesias (entre 580 y 845 euros). Las condenadas, sin embargo, llegaron a recibir hasta 204 millones de rupias (más de 10,000 euros) por cada bebé, indicó la Fiscalía a principios de abril.

Hasta ahora, ninguno de los padres ha sido procesado judicialmente ni se conoce si están siendo investigados por las autoridades.