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El museo del Louvre reabre la Galería de Apolo tras audaz robo, pero no hay joyas expuestas

El famoso museo parisino reabre el espacio del cual fueron robadas joyas de la Corona francesa

22 de julio de 2026 - 8:28 AM

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El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo.El collar de esmeraldas, los pendientes y "El Relicario" de la emperatriz María Luisa están entre las joyas robadas, según fotos difundidas por la Interpol en sus redes sociales.El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron el pasado año 8.7 millones de personas.
1 / 11 | El museo del Louvre reabre la Galería de Apolo tras audaz robo, pero no hay joyas expuestas. El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. - Emma Da Silva
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - La Galería Apolo del Louvre volvió a abrir sus puertas al público el miércoles por primera vez desde que unas joyas de la Corona, valoradas en 102 millones de dólares (88 millones de euros), fueran robadas en un dramático atraco a plena luz del día.

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El público puede recorrer la majestuosa sala y contemplar sus techos dorados y frescos griegos de camino a la cercana Mona Lisa, pero no verá ninguna joya de la Corona ni vitrinas vacías. Las colecciones y las preciosas joyas que antes se exhibían han sido retiradas, ya que el museo ha indicado que la galería vuelve a su función ceremonial original del siglo XVII.

Las joyas robadas aún no se han recuperado nueve meses después.

Las piezas antiguas expuestas en la galería se trasladarán a otras zonas del museo, según ha declarado Christophe Leribault, director del Louvre. “También es una oportunidad para redescubrir la espléndida arquitectura y la decoración de esta galería”, afirmó.

Leribault fue nombrado director del Louvre en febrero, después de que la anterior directora, Laurence des Cars, dimitiera tras el robo de las joyas de la Corona en octubre y una serie de errores que minaron la confianza en la dirección del museo más visitado del mundo.

“Aquel día siniestro, en el que se llevaron obras emblemáticas, no se puede olvidar y, de hecho, creo que no debe olvidarse”, afirmó la ministra francesa de Cultura, Catherine Pegard. “Fue un trauma para todo el mundo, que, durante varios días, expresó su conmoción y tristeza en todos los idiomas. Fue un trauma para nosotros, al descubrir la fragilidad de un lugar que creíamos inquebrantable y que, como tantos otros, resultó vulnerable”.

¡De película! El robo de incalculables joyas en el Museo del Louvre

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El sorprendente atraco ocurrió a pocos minutos de la apertura del famoso recinto cultural ubicado en la capital francesa.

Se ha reforzado la seguridad en el museo parisino mediante la instalación de nuevas cámaras de vigilancia y sistemas antiintrusión.

El día del robo, los ladrones tardaron menos de ocho minutos en forzar una ventana de la Galería Apolo y sustraer del Louvre joyas de la Corona, en una operación llevada a cabo durante el fin de semana que dejó atónitos a los visitantes y puso de manifiesto evidentes vulnerabilidades en materia de seguridad.

La mejora de la seguridad es una prioridad del plan decenal “Louvre Nuevo Renacimiento”, puesto en marcha el año pasado, con un coste estimado de hasta 933 millones de dólares (800 millones de euros) para modernizar la infraestructura, aliviar la aglomeración y dotar a la Mona Lisa de una galería exclusiva para 2031.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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