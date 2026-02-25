Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tras robo de joyas: el Louvre tendrá una nueva dirección para sacar al museo de la crisis

El historiador del arte Christophe Leribault asumirá el desafío

25 de febrero de 2026 - 10:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un grupo de personas forma una fila fuera del museo de Louvre, en París. (Michel Euler)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El hogar de la “Mona Lisa” tendrá un nuevo jefe. El historiador del arte Christophe Leribault, un veterano director de museos, asumirá la dirección del Louvre y enfrentará el desafío de sacar al museo más grande del mundo de la crisis tras el espectacular robo, en octubre, de las joyas de la Corona francesa.

La portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, anunció el nombramiento el miércoles. Leribault sucede a Laurence des Cars, quien renunció el martes.

Los desafíos que heredará Leribault son considerables.

El robo a plena luz del día -uno de los hurtos en museos con mayor repercusión en la historia reciente- dejó al descubierto alarmantes fallas de seguridad en la emblemática institución parisina.

El antiguo palacio real también ha sufrido una amplia gama de otros problemas que han dado la imagen de que la preciada institución nacional estaba fuera de control.

Entre ellos figuran la rotura de una tubería cerca de la “Mona Lisa” y filtraciones de agua que dañaron libros de valor incalculable, el envejecimiento de los edificios y los paros del personal para denunciar el hacinamiento, la falta de trabajadores y el incremento del precio de las entradas para la mayoría de los visitantes no europeos.

La presión para nombrar un nuevo liderazgo se intensificó en las últimas semanas, cuando las autoridades revelaron un presunto fraude con entradas, vinculado al museo, que habría durado una década y que, según los investigadores, pudo haberle costado al Louvre 10 millones de euros ($11.8 millones).

Leribault cuenta con una trayectoria consolidada a sus espaldas. Ha estado al frente de otro emblemático sitio y atracción turística francesa de renombre mundial, el Palacio de Versalles, supervisando un presupuesto anual de unos 170 millones de euros ($200 millones).

