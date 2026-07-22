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Venezuela confirma tres fallecidos a causa de hantavirus

Además, las autoridades informaron de dos casos sospechosos, aunque descartan el riesgo de transmisión entre personas

22 de julio de 2026 - 8:15 AM

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El ministerio calificó las muertes ocurridas en Anzoátegui y Barinas como incidentes aislados que “no suponen un riesgo para la población en general”. (Matias Delacroix)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Caracas - Venezuela confirmó este martes que tres personas fallecieron a causa de infecciones por hantavirus, pero subrayó que no hay pruebas de transmisión de persona a persona en este país sudamericano, donde rara vez se han registrado casos de esta enfermedad transmitida por roedores en seres humanos.

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El Ministerio de Sanidad indicó que también se sospechaba que el hantavirus fuera la causa de la muerte de dos trabajadores sanitarios en el estado de Barinas, al suroeste del país. Esos casos siguen siendo objeto de investigación y no se han relacionado con las tres muertes registradas en el estado de Anzoátegui, al este, situado a unas 407 millas (655 kilómetros) de distancia.

Ambos estados se libraron de lo peor de los dos grandes terremotos consecutivos que sacudieron el norte de Venezuela a principios de este mes.

El ministerio calificó las muertes ocurridas en Anzoátegui y Barinas como incidentes aislados que “no suponen un riesgo para la población en general”. No obstante, añadió que se enviarían profesionales sanitarios a los estados afectados para “garantizar la seguridad sanitaria de todos los venezolanos”, sin dar más detalles.

La Federación Médica Venezolana, una asociación profesional de ámbito nacional, afirmó que las muertes registradas en Anzoátegui correspondían a miembros de una misma familia del municipio rural de Miranda, en el sur del estado.

Los hantavirus están presentes en todo el mundo y se transmiten principalmente por contacto con roedores, como ratas y ratones. Es poco frecuente y no resulta fácil que un hantavirus se transmita entre personas. En casos graves, el virus puede provocar una infección pulmonar mortal o insuficiencia renal.

Como demostró un reciente brote mortal a bordo de un crucero en el Atlántico, algunos hantavirus pueden transmitirse entre personas en casos excepcionales. El hantavirus de los Andes, poco estudiado y detectado en el brote que causó la muerte de tres pasajeros e infectó a varios más a bordo del MV Hondius en mayo, suscitó preocupación en todo el mundo debido a su tasa de mortalidad, que alcanza el 30%, y a la actual falta de tratamientos y vacunas.

Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife.El avión con pacientes evacuados del crucero aterrizó en el aeropuerto de Bourget, en el norte de París, el domingo.Un avión militar procedente de Grecia, que supuestamente transportaba a un pasajero evacuado del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, llega al aeropuerto de Eindhoven, Países Bajos.
1 / 17 | En aviones del gobierno, militares y ambulancias: así repatrian a pasajeros de crucero con hantavirus. Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife. - Arturo Rodriguez

Varias semanas después, en Argentina, de donde zarpó el crucero afectado por el hantavirus, las autoridades siguen tratando de determinar el origen del brote.

Una de las primeras hipótesis difundidas por las autoridades sugería que el paciente cero, un ornitólogo neerlandés, podría haberse contagiado en Ushuaia, la ciudad más austral, famosa por su ubicación “en el fin del mundo”. Sin embargo, científicos argentinos que analizaron ratas de la zona en busca del hantavirus andino descartaron recientemente a Ushuaia como origen del brote, para alivio de este centro de cruceros antárticos, que depende en gran medida del turismo extranjero.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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