Donald Trump reconoce haber llamado “loco” a Benjamin Netanyahu

El presidente Donald Trump reconoció haber criticado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como “loco” en una llamada telefónica que incluyó improperios, diciendo que estaba “un poco perturbado” porque la lucha de Israel con los militantes de Hezbolá en el Líbano estaba frenando las conversaciones de paz con Irán.

Pero incluso cuando el presidente estadounidense admitió las tensiones en una entrevista publicada el miércoles, insistió en que su relación con Netanyahu era sólida y que conectaban, en parte, porque ambos son líderes “en tiempos de guerra”.

“Hemos trabajado muy bien juntos. Me gusta mucho Bibi. Y yo trabajo muy bien con él”, dijo Trump al programa “Pod Force One” del New York Post.

En una entrevista en el canal estadounidense de noticias de negocios CNBC, Netanyahu respondió que él y Trump a veces tienen “desacuerdos tácticos”, pero tienen “objetivos comunes” y “están de acuerdo en las cosas principales.”

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

“Él me respeta. Yo le respeto a él. Siempre encontramos la manera de resolver nuestras diferencias”, declaró el Primer Ministro.

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Los comentarios del presidente sobre la llamada del lunes ofrecieron una señal de la creciente presión a la que se enfrenta para resolver la guerra de Irán, ya que el aumento de los precios de la energía y la incertidumbre económica amenazan las perspectivas republicanas en las elecciones de mitad de mandato y dificultan el comercio mundial.

Las conversaciones se han prolongado durante semanas y se han visto afectadas por el recrudecimiento de la guerra entre Israel y las milicias libanesas apoyadas por Irán. Los conflictos están cada vez más interrelacionados, ya que Irán insiste en que cualquier posible tregua en la guerra en ese país debe también sofocar los combates en Líbano.

Israel y Líbano renuevan el alto el fuego

Israel y Líbano acordaron el miércoles renovar su frágil alto el fuego y crear una serie de zonas de seguridad “piloto” dentro de Líbano de las que se prohibiría el acceso a los militantes de Hezbolá.

En una declaración conjunta hecha pública tras una cuarta ronda de conversaciones en el Departamento de Estado con mediación estadounidense, ambas partes afirmaron que el alto el fuego “está supeditado al cese total de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de todos los operativos de Hezbolá” de las zonas situadas al sur del río Litani, a unos 30 kilómetros al norte de la frontera septentrional entre Israel y Líbano. No estaba claro cómo se establecerían las zonas de seguridad, pero el acuerdo exige que el ejército libanés asuma el control total de esas áreas.

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“Estos pasos permitirán avanzar hacia un acuerdo global de paz y seguridad”, afirma el comunicado. “Todos los países reafirmaron que el futuro de la relación entre Israel y Líbano debe ser decidido por los dos gobiernos soberanos. Rechazaron cualquier intento, por parte de cualquier Estado o actor no estatal, de tomar como rehén el futuro de Líbano.”

1 / 10 | En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. - Vahid Salemi 1 / 10 En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. Vahid Salemi Compartir

Hezbolá no participa en las conversaciones entre Israel y Líbano, que se celebran a nivel de embajadores en Washington desde principios del mes pasado.

“Todas las partes condenaron los ataques de Irán contra países de la región, así como las actividades en curso que socavan la estabilidad en todo Oriente Medio, ya sea mediante el apoyo a apoderados y todos los demás actos de agresión”, decía la declaración.

Durante la semana del 22 de junio se celebrará una nueva ronda de conversaciones con vistas a “alcanzar un acuerdo global”.

Trump no se compromete con plazos para poner fin a la guerra con Irán

Trump no se pronunció sobre un calendario para resolver el conflicto iraní, y dijo que el estrecho de Ormuz podría permanecer bloqueado hasta el 7 de septiembre, Día del Trabajo. Trump ha insistido en que Irán detenga cualquier iniciativa que pueda conducir a la fabricación de un arma nuclear y que el estrecho se reabra para el transporte de petróleo y gas natural.

“No lo sé. Quiero decir, creo que podría ser (cerrado hasta el Día del Trabajo), pero creo que es poco probable. Creo que lo tendremos. Creo que esto se resolverá bastante rápido”, dijo Trump.

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El Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, que sucedió a su difunto padre, está “implicado” en las conversaciones de paz, añadió Trump.

“Le tienen mucho respeto”, dijo el Presidente en la entrevista.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Palm Beach (Alex Brandon)

Trump dijo que Jamenei no se encuentra bien debido a las heridas sufridas en un ataque aéreo, pero “dicen que está dando su aprobación porque así ha sido durante mucho, mucho tiempo.” El padre de Jamenei murió en un ataque aéreo cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero.

Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por primera vez una resolución de poderes de guerra que detendría la acción militar estadounidense contra Irán, desafiando a Trump, ya que un puñado de republicanos se unió a los demócratas para poner fin al conflicto.

La votación nominal del miércoles fue 215-208, pero los próximos pasos son inciertos. Es probable que Trump rechace cualquier medida del Congreso que limite su autoridad como comandante en jefe.

El camino hacia un alto el fuego duradero en Líbano se ve oscurecido por nuevos ataques

El camino hacia un alto el fuego duradero entre Israel y Hezbolá seguía sin estar claro mientras continuaban las hostilidades en Líbano.

Un ataque israelí alcanzó el miércoles un automóvil en una concurrida autopista al sur de Beirut. El ataque en Khaldeh se produjo sin previo aviso y no estaba claro si la persona contra la que iba dirigido había muerto.

Israel y Líbano alcanzaron el lunes un acuerdo con mediación estadounidense por el que Israel no atacaría los suburbios del sur de Beirut y Hezbolá pondría fin a sus ataques contra el norte de Israel.

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El acuerdo se produjo horas después de que Israel anunciara que iba a lanzar ataques en los extensos barrios urbanos cercanos a la capital libanesa, en lo que habrían sido los ataques más intensos desde que entró en vigor un alto el fuego nominal el 17 de abril.

Líbano espera ampliar el alcance del alto el fuego para que sea general en todo el país. Israel quiere desarmar a Hezbolá inmediatamente antes de que el ejército israelí ponga fin a sus operaciones en Líbano y retire sus tropas de decenas de pueblos y ciudades.

Una advertencia militar israelí sacude una ciudad costera

Continuaron los ataques israelíes sobre el sur de Líbano, especialmente en las golpeadas ciudades de Tiro y Nabatiyeh y sus alrededores. Dos ataques nocturnos cerca de Tiro, ciudad costera, causaron la muerte de cuatro sirios y dos palestinos.

Israel advirtió a los barrios cristianos de Tiro de que había miembros de Hezbolá entre ellos. Muchos musulmanes chiíes libaneses huyeron a esas zonas en los últimos días porque se libraron de los bombardeos aéreos a lo largo de la costa mediterránea.

Tras la advertencia, el ejército libanés se desplegó en el distrito cristiano de Tiro para impedir los ataques israelíes en la zona y demostrar que Hezbolá no tiene presencia armada en ella.

Israel lanzó una invasión del sur de Líbano días después de que se desencadenara la última guerra, el 2 de marzo, cuando Hezbolá, respaldada por Irán, disparó cohetes hacia el norte de Israel en solidaridad con Irán. Las tropas israelíes se han adentrado más en Líbano durante la última semana, mientras Hezbolá sigue reivindicando los ataques con cohetes y drones.

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La última ronda de combates entre Israel y Hezbolá ha causado 3.468 muertos en Líbano y 1,2 millones de desplazados. Según la oficina de Netanyahu, al menos 27 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en el sur del Líbano o cerca de él. También han muerto dos civiles en el norte de Israel.

El ataque a una aldea mata a la mayor parte de una familia

Muchos residentes del sur del Líbano permanecieron en pueblos cercanos a las hostilidades o regresaron a las zonas donde se produjeron los ataques tras las advertencias de evacuación.

La familia Al-Abdallah regresó a su casa de Marwaniyeh, que habían abandonado por considerarla insegura tras los ataques anteriores. Un día después, dos cohetes alcanzaron la vivienda, derrumbando el edificio de tres plantas y matando a seis miembros de la familia, declaró el hermano de Hassan Al-Abdallah, que resultó muerto.

Ahmed Al-Abdallah, de 13 años, salió despedido del edificio por la fuerza de las explosiones y fue el único miembro de su familia que sobrevivió. Su tío, Eissa Al-Abdallah, dijo que el niño tiene dos piernas rotas y heridas de metralla por todo el cuerpo.