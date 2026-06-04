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Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado

La tregua pactada entrará en vigor si Hizbulá cesa por completo sus ataques contra Israel y retira a sus operativos de la zona fronteriza del sur del Líbano

4 de junio de 2026 - 10:05 PM

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Una familia huye tras la amenaza israelí de atacar Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano (Bilal Hussein)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las delegaciones de Israel y del Líbano reunidas en Washington acordaron este miércoles implementar un alto el fuego condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.

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Con la mediación de Estados Unidos, ambas partes diseñaron un plan para crear “zonas piloto” en el Líbano que estarán controladas por el Ejército libanés y excluirán a los integrantes del grupo islamista, según una declaración conjunta.

Además, acordaron celebrar una nueva ronda de negociaciones en la capital estadounidense el próximo 22 de junio con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad.

Las delegaciones, encabezadas por los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, se reunieron este martes y miércoles en la sede del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se trató de la cuarta ronda de negociaciones de paz que ambas partes han celebrado este año.

La primera reunión tuvo lugar el pasado 14 de abril y representó el contacto de más alto nivel entre Israel y el Líbano, países vecinos que carecen de relaciones diplomáticas, desde 1993.

Hasta ahora, las conversaciones habían servido para aprobar y extender progresivamente un alto el fuego. Sin embargo, Israel ha continuado e intensificado su ofensiva en el Líbano, argumentando que responde al lanzamiento de proyectiles por parte de Hizbulá, grupo que se opone a las negociaciones.

Según el comunicado conjunto, el acuerdo alcanzado este miércoles establece que el alto el fuego estará condicionado al “cese total de los disparos de Hizbulá y a la evacuación de todos sus operativos” entre el río Litani y la frontera israelí.

Asimismo, las partes acordaron avanzar rápidamente en la creación de zonas piloto donde las Fuerzas Armadas libanesas asumirán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales.

Ambas delegaciones sostuvieron que estas medidas permitirán avanzar hacia un acuerdo más amplio de paz y seguridad y reafirmaron su compromiso de reanudar las conversaciones el 22 de junio.

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LíbanoIsraelBreaking News
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