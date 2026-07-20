Detienen en Nueva York a hombre que lanzó artefacto explosivo contra edificio federal

NUEVA YORK — Una persona que, según las autoridades, colocó un artefacto incendiario frente a un edificio federal de Nueva York el lunes por la mañana ha sido detenida, según ha informado el FBI.

El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI en Nueva York estaba investigando la aparición de humo y llamas en el exterior del número 26 de Federal Plaza, según informó el FBI en un comunicado. El Cuerpo de Bomberos de Nueva York indicó que recibió la llamada alrededor de las 8:30 de la mañana y que los primeros informes apuntaban a un incendio en el exterior.

La persona detenida, cuyo nombre no se ha hecho público, llevaba consigo material contra el ICE, según la información preliminar recabada por las fuerzas del orden y descrita por una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hablar de una investigación en curso mencionando nombres.

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El Cuerpo de Bomberos informó de que una persona fue trasladada al hospital, pero que sus lesiones no eran graves.

“Lo ocurrido esta mañana frente al número 26 de Federal Plaza ha sido muy inquietante”, declaró el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en las redes sociales. “Me tranquiliza que nadie haya resultado gravemente herido y que el sospechoso se encuentre detenido”.

Mamdani afirmó que su equipo estaba en contacto con la policía y que colaborará con la investigación federal.

El edificio situado en el número 26 de Federal Plaza alberga varias oficinas gubernamentales —entre ellas, la sede del FBI en Nueva York— y un tribunal de inmigración en el que muchos migrantes han sido detenidos tras salir de las vistas.

Los vídeos y las fotos tomadas en el lugar mostraban un incendio con una columna de humo en la acera frente al edificio, así como a varios agentes que reducían a una persona y se la llevaban.

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