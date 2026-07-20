Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de julio de 2026
89°Bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Detienen en Nueva York a hombre que lanzó artefacto explosivo contra edificio federal

Las instalaciones albergan la sede del FBI en Nueva York y un tribunal de inmigración

20 de julio de 2026 - 2:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta fotografía, cedida por Robert Sullivan, muestra humo negro y llamas frente al número 26 de Federal Plaza, en el Bajo Manhattan, el lunes 20 de julio de 2026, en Nueva York. (Robert Sullivan vía AP) (Robert Sullivan)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK — Una persona que, según las autoridades, colocó un artefacto incendiario frente a un edificio federal de Nueva York el lunes por la mañana ha sido detenida, según ha informado el FBI.

RELACIONADAS

El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI en Nueva York estaba investigando la aparición de humo y llamas en el exterior del número 26 de Federal Plaza, según informó el FBI en un comunicado. El Cuerpo de Bomberos de Nueva York indicó que recibió la llamada alrededor de las 8:30 de la mañana y que los primeros informes apuntaban a un incendio en el exterior.

La persona detenida, cuyo nombre no se ha hecho público, llevaba consigo material contra el ICE, según la información preliminar recabada por las fuerzas del orden y descrita por una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hablar de una investigación en curso mencionando nombres.

Un rascacielos de oficinas, que antiguamente fue la sede de la farmacéutica Pfizer, fue desalojado ante el temor de un posible colapso de la estructura.La emergencia se produjo después de que los bomberos recibieran, poco antes de las 8 de la mañana, una llamada por la caída de ladrillos en el edificio.Bomberos se concentran en la intersección de la Tercera Avenida.
1 / 14 | Imágenes de la emergencia: desalojan edificio en el corazón de Nueva York ante posible colapso. Un rascacielos de oficinas, que antiguamente fue la sede de la farmacéutica Pfizer, fue desalojado ante el temor de un posible colapso de la estructura. - Angelina Katsanis

El Cuerpo de Bomberos informó de que una persona fue trasladada al hospital, pero que sus lesiones no eran graves.

“Lo ocurrido esta mañana frente al número 26 de Federal Plaza ha sido muy inquietante”, declaró el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en las redes sociales. “Me tranquiliza que nadie haya resultado gravemente herido y que el sospechoso se encuentre detenido”.

Mamdani afirmó que su equipo estaba en contacto con la policía y que colaborará con la investigación federal.

El edificio situado en el número 26 de Federal Plaza alberga varias oficinas gubernamentales —entre ellas, la sede del FBI en Nueva York— y un tribunal de inmigración en el que muchos migrantes han sido detenidos tras salir de las vistas.

Los vídeos y las fotos tomadas en el lugar mostraban un incendio con una columna de humo en la acera frente al edificio, así como a varios agentes que reducían a una persona y se la llevaban.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsNueva York
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: