Tragedia en Luquillo: identifican a turista que perdió la vida tras ser arrastrada por corrientes marinas
Gabriela Rosario residía en el estado de Florida, confirmó la Policía
10 de abril de 2026 - 7:10 PM
10 de abril de 2026 - 7:10 PM
Una turista procedente del estado de Florida perdió la vida en la tarde del viernes luego de ser arrastrada por las fuertes corrientes marinas en playa Azul, en el municipio de Luquillo, informó la Policía.
Según el reporte, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de la turista, identificada como Gabriela Rosario.
La Uniformada informó que paramédicos le ofrecieron los primeros auxilios a Rosario en la escena. Luego, fue trasladada al Hospital Centro Médico del Noreste, donde el médico de turno certificó su fallecimiento.
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, en unión al fiscal Pedro Vargas Echevarría, se hicieron cargo de la pesquisa.
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