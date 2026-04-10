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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Agreden y asaltan a turista de 63 años en Barrio Obrero

Un hombre residente en Pensilvania fue interceptado por desconocidos mientras caminaba por la avenida Borinquen

10 de abril de 2026 - 4:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Una llamada telefónica a eso de la 1:34 a.m. al cuartel de la Policía de la zona reportó un hombre ensangrentado en la avenida Borinquen, esquina con la calle Dolores, en el conocido sector.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un turista de 63 años, residente en el estado de Pensilvania, fue víctima de una agresión en la madrugada de este viernes mientras caminaba por una avenida en Barrio Obrero, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

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Según el informe preliminar, una llamada a la 1:34 a.m. al cuartel de la Policía de la zona reportó un hombre ensangrentado en la avenida Borinquen, esquina con la calle Dolores.

Al llegar, los agentes encontraron al perjudicado, quien relató que caminaba hacia un negocio cuando fue interceptado por tres desconocidos que, “mediante amenaza e intimidación”, se le acercaron y lo despojaron de su billetera.

El sexagenario indicó que la billetera tenía siete tarjetas de crédito, una identificación y $100 en efectivo. Del mismo modo, los atacantes cargaron con su teléfono celular iPhone 17 Pro Max y luego lo golpearon con un objeto metálico en la cabeza, causándole una herida abierta.

Paramédicos transportaron al turista hasta un hospital de la zona donde fue atendido. No se especificó su condición ni su identidad.

El agente Samuel Rivera, de Servicios Técnicos de San Juan, se movilizó a la escena y tomó fotos como evidencia del incidente, mientras que la agente Karla Ortiz, del Precinto de Barrio Obrero, investigó y refirió el caso al personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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