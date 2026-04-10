Agreden y asaltan a turista de 63 años en Barrio Obrero

Un turista de 63 años, residente en el estado de Pensilvania, fue víctima de una agresión en la madrugada de este viernes mientras caminaba por una avenida en Barrio Obrero, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada a la 1:34 a.m. al cuartel de la Policía de la zona reportó un hombre ensangrentado en la avenida Borinquen, esquina con la calle Dolores.

Al llegar, los agentes encontraron al perjudicado, quien relató que caminaba hacia un negocio cuando fue interceptado por tres desconocidos que, “mediante amenaza e intimidación”, se le acercaron y lo despojaron de su billetera.

El sexagenario indicó que la billetera tenía siete tarjetas de crédito, una identificación y $100 en efectivo. Del mismo modo, los atacantes cargaron con su teléfono celular iPhone 17 Pro Max y luego lo golpearon con un objeto metálico en la cabeza, causándole una herida abierta.

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Paramédicos transportaron al turista hasta un hospital de la zona donde fue atendido. No se especificó su condición ni su identidad.