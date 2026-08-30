Asesinan a un hombre a tiros en expreso Baldorioty de Castro en dirección de San Juan a Carolina
Un tramo de la vía, en Isla Verde, fue cerrado al tránsito mientras la Policía investiga la escena
30 de agosto de 2026 - 6:33 AM
30 de agosto de 2026 - 6:33 AM
La Policía investiga un asesinato en la madrugada de hoy, domingo, en el expreso Román Baldorioty de Castro, en dirección de San Juan hacia Carolina.
De acuerdo con la información preliminar, el crimen fue reportado a eso de las 3:03 a.m., a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Cuando llegaron las unidades a la escena, encontraron un hombre sin vida con varias heridas de bala en el interior de un vehículo.
Mientras la Policía investiga, un tramo del expreso, frente a Isla Verde, fue cerrado al tránsito, que era desviado por la calle marginal.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 299 asesinatos en lo que va de este año, tres menos que los 302 registrados a la misma fecha en el 2025.
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