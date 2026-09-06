Avión de carga de Amazon que salió de San Juan se sale de la pista en Miami

Un avión de carga que había salido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan se salió de la pista este domingo tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) confirmó que se trató del vuelo 7598 de 21 Air, un Boeing 767-300 de carga, que aterrizó alrededor de las 2:00 p.m., hora local. La agencia indicó que investigará el incidente.

El avión, que operaba para Amazon Prime Air, quedó inhabilitado en el extremo noroeste del aeropuerto. Según Miami-Dade Fire Rescue, la aeronave se incendió como consecuencia del accidente y los bomberos trabajaban para extinguir las llamas. La agencia informó además que había múltiples pacientes, aunque de momento no se habían ofrecido detalles sobre sus condiciones.

Imágenes difundidas desde el lugar mostraron columnas de humo negro saliendo de la aeronave.

21 Air Flight 7598 overran the runway after landing at Miami International Airport around 2 p.m. local time on Sunday, Sept. 6. The Boeing 767-300 cargo aircraft departed from Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan, Puerto Rico. The FAA will investigate. Contact the… — The FAA ✈️ (@FAANews) September 6, 2026

Todas las pistas y calles de rodaje del aeropuerto fueron cerradas y se estableció un “ground stop”, informó un portavoz del aeropuerto.