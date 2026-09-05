Muere conductor tras impactar una valla de seguridad en el expreso PR-52 en Ponce

Un hombre murió anoche luego de perder el control del vehículo que conducía e impactar una valla de seguridad en el expreso PR-52, en jurisdicción de Ponce, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente de carácter fatal ocurrió a eso de las 11:48 p.m. en el kilómetro 102.2 de la vía.

De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre conducía un Audi blanco, modelo 4, del año 2008, por el carril izquierdo en dirección de Ponce hacia Juana Díaz.

Al llegar al kilómetro 102.2, el conductor presuntamente transitaba a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante, por lo que impactó con la parte frontal del vehículo la valla de seguridad de la salida 101 B. Tras el impacto, el automóvil se desvió hacia el área verde.

Como consecuencia del choque, el conductor sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte.

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Paramédicos de Emergencias Médicas Estatal llegaron al lugar y certificaron la ausencia de signos vitales.

El agente Luis Dávila Colón, adscrito a la División de Patrullas de Autopista de Salinas, junto al fiscal Jorge Mercado, tuvo a su cargo la investigación.