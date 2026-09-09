Monitoreo diario: Carraízo vuelve a subir y gana 19 centímetros en las últimas 24 horas
El embalse se ubicó en 39.02 metros, mientras 13 de los 19 cuerpos de agua monitoreados registraron aumentos
9 de septiembre de 2026 - 7:34 AM
9 de septiembre de 2026 - 7:34 AM
El embalse Carraízo registró un aumento de 19 centímetros durante las últimas 24 horas y se ubicó este miércoles en 39.02 metros, con lo que se alejó nuevamente del umbral que marcaría su regreso a “ajustes operacionales”.
Según la gráfica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Carraízo continúa en nivel de “observación” en momentos en que permanece en pausa el racionamiento para los abonados que se suplen de esa reserva.
Mientras, La Plata bajó ocho centímetros y se situó en 44.32 metros, aún dentro del nivel de “ajustes operacionales”. Cidra, por su parte, aumentó dos centímetros, hasta 400.18 metros.
En total, 13 de los 19 embalses monitoreados registraron aumentos durante el último día, cinco bajaron y uno permaneció sin cambios.
Entre las alzas, Fajardo aumentó 10 centímetros y alcanzó los 47.05 metros, mientras que Río Blanco ganó nueve centímetros, hasta los 25.21 metros. Ambos permanecen en nivel de “observación”.
También aumentaron Caonillas, seis centímetros, hasta 251.47 metros; Guayo, cinco centímetros, hasta 442.55 metros; Guineo, cuatro centímetros, hasta 902.41 metros; y Guayabal, cuatro centímetros, hasta 102.81 metros.
Toa Vaca y Matrullas subieron dos centímetros cada uno, hasta 147.19 metros y 734.40 metros, respectivamente. Patillas y Garzas ganaron un centímetro cada uno y se ubicaron en 65.94 metros y 736.07 metros.
El mayor aumento del día se produjo en Guajataca, que ganó 35 centímetros y alcanzó los 196.26 metros.
Entre los descensos, Lucchetti perdió siete centímetros y se situó en 171.26 metros; Dos Bocas bajó dos centímetros, hasta 89.82 metros; y Loco y Cerrillos disminuyeron un centímetro cada uno, hasta 69.65 metros y 167.42 metros, respectivamente.
Carite fue el único embalse que permaneció sin cambios, en 542.01 metros.
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