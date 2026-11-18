( Suministrada por la Policía )

Un hombre sumariado por atacar y causarle heridas a otro hombre con un machete enfrenta nuevos cargos por el asesinato de una mujer en Mayagüez.

La Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico indicó, en declaraciones escritas, que Cris Y. Ortiz Torres, de 20 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado, en la modalidad de feminicidio y violaciones a la Ley de Armas y la Ley contra la Violencia Doméstica por la muerte de Carolina Michelle Morales Ramos.

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, los hechos ocurrieron el 16 de junio en el apartamento 29, edificio 3, del residencial Sábalos Gardens.

Ortiz Torres ya enfrentaba un caso de agresión tras, supuestamente, utilizar un machete para atacar a Wilfredo Figueroa, de 64 años, en otro incidente reportado en el barrio Balboa.

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El hombre ya se encontraba bajo custodia tras encontrarse causa probable para arresto por el caso de agresión, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas.

Morales Ramos era madre de dos niños, de dos y cinco años, y trabajaba cuidando ancianos. Según la Policía, Ortiz Torres mantuvo una relación con Morales Ramos.