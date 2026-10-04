Monitoreo diario: La Plata ha perdido casi un metro de agua en menos de dos semanas
Diez embalses registraron reducciones en sus reservas de agua en las pasadas 24 horas
4 de octubre de 2026 - 8:58 AM
4 de octubre de 2026 - 8:58 AM
Mientras muchos de los embalses de Puerto Rico muestran mejorías en sus niveles, La Plata ha perdido casi un metro de su reserva en menos de dos semanas.
El embalse La Plata, que es el único que se mantiene en el nivel de “ajustes operacionales”, amaneció este domingo con un registro de 43.79 metros, nueve centímetros menos que ayer, según la gráfica diaria de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Esa lectura también representa 93 centímetros (cm) menos que los 44.72 metros que llegó a tener en la mañana del pasado 22 de septiembre, que es lo más que ha subido desde que comenzaron a impactar las condiciones de sequía en lo que va de este año en Puerto Rico.
Para esta misma fecha, en el 2025, el nivel de La Plata estaba en 51.19 metros, de acuerdo con los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Otro embalse que ha registrado una reducción llamativa recientemente es Guineo, en Orocovis, y que había estado en nivel de “desborde” por gran parte de los pasados meses.
En nivel de “seguridad”, Guineo perdió 9 cm desde ayer, para amanecer hoy en 901 metros, lo que representa un 1.34 metros menos que la lectura que tuvo hace menos de una semana, el pasado 24 de septiembre.
Un total de 10 embalses registraron reducciones en sus reservas de agua en las pasadas 24 horas, según la AAA.
Además de La Plata y Guineo, también bajaron Cidra (1 cm), Toa Vaca (1 cm), Carite (1 cm), Matrullas (4 cm), Guayo (2 cm), Dos Bocas (8 cm) y Cerrillos (1 cm).
En cambio, hubo aumentos en Carraízo (4 cm), Río Blanco (3 cm), Fajardo (2 cm), Patillas (2 cm), Guayabal (9 cm), Garzas (1 cm), Luccetti (7 cm), Loco (4 cm) y Guajataca (3 cm).
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