Tiroteo deja un joven muerto y cuatro heridos en Corozal

Un joven fue asesinado en una balacera, reportada el miércoles en la noche, que también dejó otros dos menores y dos adultos heridos en Corozal, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:26 p.m., en la intersección de la carretera PR-142 con la PR-159.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre varias personas heridas de bala.

“Al llegar los agentes a la escena, localizaron a Jesús D. Rivera Malpica, de 20 años, quien presentaba múltiples heridas de bala”, indica el comunicado de la Policía.

“Este fue transportado a un hospital del área, donde posteriormente falleció. El médico de turno certificó su muerte”, agregó.

Mientras, también resultaron con heridas dos menores de 16 y 17 años, así como dos jóvenes de 18 y 22 años.

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Los heridos fueron transportados a una institución hospitalaria para recibir atención médica. Según la Uniformada, al momento se encontraban en condición estable.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, en unión con el fiscal de turno, se hizo cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.