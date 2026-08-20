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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiroteo deja un joven muerto y cuatro heridos en Corozal

Dos adolescentes de 16 y 17 años están entre los perjudicados

20 de agosto de 2026 - 6:32 AM

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Paramédicos intentaron salvarle la vida a Rivera Malpica, pero su muerte fue certificada en un hospital. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un joven fue asesinado en una balacera, reportada el miércoles en la noche, que también dejó otros dos menores y dos adultos heridos en Corozal, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 9:26 p.m., en la intersección de la carretera PR-142 con la PR-159.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre varias personas heridas de bala.

“Al llegar los agentes a la escena, localizaron a Jesús D. Rivera Malpica, de 20 años, quien presentaba múltiples heridas de bala”, indica el comunicado de la Policía.

“Este fue transportado a un hospital del área, donde posteriormente falleció. El médico de turno certificó su muerte”, agregó.

Mientras, también resultaron con heridas dos menores de 16 y 17 años, así como dos jóvenes de 18 y 22 años.

Los heridos fueron transportados a una institución hospitalaria para recibir atención médica. Según la Uniformada, al momento se encontraban en condición estable.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, en unión con el fiscal de turno, se hizo cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 285 asesinatos en lo que va de este año, cuatro menos que los 289 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatosCorozalHeridos de bala
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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