Mujer fallece atropellada en San Juan
El conductor del vehículo fue arrestado por la Policía
4 de octubre de 2026 - 10:23 AM
4 de octubre de 2026 - 10:23 AM
Una mujer falleció luego de ser atropellada en un accidente vehicular en la madrugada de este domingo en San Juan, informó la Policía.
El incidente fue reportado a eso de las 2:54 a.m., en la intersección de la carreteras PR-1 y PR-176, frente a la estación del Tren Urbano.
Según la información preliminar, el conductor de un vehículo Mitsubishi Mirage gris, que transitaba por la PR-1 en dirección hacia Caguas, “arrolló a una dama, recibiendo heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar”. No fue identificada de inmediato.
“Relacionado a estos hechos hay un hombre en custodia de la Policía”, indicó el informe policiaco.
Personal de la División de Tránsito de San Juan y el fiscal de turno se encuentran a cargo de la investigación.
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