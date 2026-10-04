Mujer fallece atropellada en San Juan

Una mujer falleció luego de ser atropellada en un accidente vehicular en la madrugada de este domingo en San Juan, informó la Policía.

El incidente fue reportado a eso de las 2:54 a.m., en la intersección de la carreteras PR-1 y PR-176, frente a la estación del Tren Urbano.

Según la información preliminar, el conductor de un vehículo Mitsubishi Mirage gris, que transitaba por la PR-1 en dirección hacia Caguas, “arrolló a una dama, recibiendo heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar”. No fue identificada de inmediato.

“Relacionado a estos hechos hay un hombre en custodia de la Policía”, indicó el informe policiaco.