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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer fallece atropellada en San Juan

El conductor del vehículo fue arrestado por la Policía

4 de octubre de 2026 - 10:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Tránsito de Mayagüez, en unión a la fiscal Liza Juarbe, investigaron la escena. (Archivo)
Personal de la División de Tránsito de San Juan y el fiscal de turno se encuentran a cargo de la investigación.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer falleció luego de ser atropellada en un accidente vehicular en la madrugada de este domingo en San Juan, informó la Policía.

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El incidente fue reportado a eso de las 2:54 a.m., en la intersección de la carreteras PR-1 y PR-176, frente a la estación del Tren Urbano.

Según la información preliminar, el conductor de un vehículo Mitsubishi Mirage gris, que transitaba por la PR-1 en dirección hacia Caguas, “arrolló a una dama, recibiendo heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar”. No fue identificada de inmediato.

“Relacionado a estos hechos hay un hombre en custodia de la Policía”, indicó el informe policiaco.

Personal de la División de Tránsito de San Juan y el fiscal de turno se encuentran a cargo de la investigación.

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Accidentes de TránsitoBreaking NewsPolicía de Puerto RicoSan Juan
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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