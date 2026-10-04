Ciclista menor de edad sufre heridas de gravedad tras accidente con vehículo en Moca

Un menor de edad sufrió heridas de gravedad en un accidente con un vehículo en la tarde de ayer en Moca, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:36 p.m., en el kilómetro 0.2 de la carretera PR-422, en el barrio Capá.

Según la Uniformada, el ciclista de 17 años salía de la calle Ismael Cruz y al llegar a la intersección con la carretera mencionada, “este no se percató de la presencia de un vehículo Ford F-150, blanco, año 2013, que transitaba por la vía de rodaje. Acto seguido, (el menor) fue impactado por la parte frontal del vehículo Ford”, que era conducido por un joven de 20 años y residente de San Sebastián.

Agregó que, “tras el impacto, el ciclista salió expulsado y cayó sobre el pavimento, resultando con heridas de gravedad”.

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“El menor fue atendido y transportado por los paramédicos a un hospital de la región, donde fue evaluado por el médico de turno, quien posteriormente lo refirió en condición de cuidado a un hospital de la zona metropolitana”, detalló.

La investigación estuvo a cargo por el agente Iván Ramos Rivera, bajo la supervisión del sargento David Pardo Maisonave.

El caso se consultó el fiscal Víctor Román Pérez, quien impartió instrucciones para la toma de medidas y fotografías de la escena, además de ordenar que se le practicara la prueba de alcohol mediante aliento al conductor, que arrojó un resultado de 0.00%.