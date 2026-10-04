Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
4 de octubre de 2026
86°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ciclista menor de edad sufre heridas de gravedad tras accidente con vehículo en Moca

La Policía indicó que el incidente ocurrió el sábado en la carretera PR-422

4 de octubre de 2026 - 10:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Conductor de una motora murió tras ser arrollado por un conductor que supuestamente estaba borracho y en contra del tránsito. (Archivo / GFR Media)
El vehículo involucrado fue llevado a las instalaciones de la División de Tránsito como parte de la investigación.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un menor de edad sufrió heridas de gravedad en un accidente con un vehículo en la tarde de ayer en Moca, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:36 p.m., en el kilómetro 0.2 de la carretera PR-422, en el barrio Capá.

Según la Uniformada, el ciclista de 17 años salía de la calle Ismael Cruz y al llegar a la intersección con la carretera mencionada, “este no se percató de la presencia de un vehículo Ford F-150, blanco, año 2013, que transitaba por la vía de rodaje. Acto seguido, (el menor) fue impactado por la parte frontal del vehículo Ford”, que era conducido por un joven de 20 años y residente de San Sebastián.

Agregó que, “tras el impacto, el ciclista salió expulsado y cayó sobre el pavimento, resultando con heridas de gravedad”.

“El menor fue atendido y transportado por los paramédicos a un hospital de la región, donde fue evaluado por el médico de turno, quien posteriormente lo refirió en condición de cuidado a un hospital de la zona metropolitana”, detalló.

La investigación estuvo a cargo por el agente Iván Ramos Rivera, bajo la supervisión del sargento David Pardo Maisonave.

El caso se consultó el fiscal Víctor Román Pérez, quien impartió instrucciones para la toma de medidas y fotografías de la escena, además de ordenar que se le practicara la prueba de alcohol mediante aliento al conductor, que arrojó un resultado de 0.00%.

El vehículo involucrado fue llevado a las instalaciones de la División de Tránsito como parte de la investigación.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMocaAccidentes de TránsitoCiclistaCiclista arrollado
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 4 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: