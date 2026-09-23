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Identifican a hombre que falleció en choque vehicular en Maunabo

El conductor de otro vehículo resultó herido en el incidente reportado en la PR-3

22 de septiembre de 2026 - 12:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este lunes, la Policía había reportado 173 muertes en incidentes vehiculares en lo que va de este año, 25 menos que los 198 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Por

Un hombre falleció y otro resultó herido en un accidente de tránsito en la mañana de este martes en Maunabo.

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La Policía indicó que el choque fue reportado en la PR‑3, a la altura del kilómetro 108.6, en dirección de Maunabo hacia Patillas.

Según la investigación preliminar, un adulto mayor de 87 años conducía un Hyundai Accent gris, del año 2019, cuando presuntamente invadió el carril contrario e impactó de frente un Nissan Sentra blanco.

A consecuencia de la colisión, Carlos Ortiz Rodríguez, de 56 años, quien conducía el Nissan, sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte.

Mientras, el adulto mayor fue transportado a una institución hospitalaria en condición de cuidado.

El agente Víctor Méndez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, y el fiscal Juan Hernández Cruz quedaron a cargo de la investigación.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 173 muertes en incidentes vehiculares en lo que va de este año, 25 menos que los 198 registrados a la misma fecha en el 2025.

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