Identifican a hombre asesinado a tiros en una urbanización de Trujillo Alto
La víctima fue localizada con múltiples heridas de bala
19 de agosto de 2026 - 4:58 PM
Actualizado el 20 de agosto de 2026 - 6:28 AM
19 de agosto de 2026 - 4:58 PM
Actualizado el 20 de agosto de 2026 - 6:28 AM
Un hombre murió tras recibir varios disparos en horas de la tarde del miércoles en la calle Agüeybana de la urbanización Villas de Caney, en Trujillo Alto, informó la Policía.
De acuerdo con información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones y una persona herida de bala en el lugar.
Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron al hombre con múltiples heridas de bala, quien murió en el lugar debido a las lesiones.
La víctima fue identificada como Jonathan Medina García, de 34 años y residente de Trujillo Alto.
Este poseía expediente ante la Policía proveer documento o información falsa en un caso, en 2021.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina asumieron la investigación junto al fiscal de turno.
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