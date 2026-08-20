Identifican a hombre asesinado a tiros en una urbanización de Trujillo Alto

Un hombre murió tras recibir varios disparos en horas de la tarde del miércoles en la calle Agüeybana de la urbanización Villas de Caney, en Trujillo Alto, informó la Policía.

De acuerdo con información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones y una persona herida de bala en el lugar.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron al hombre con múltiples heridas de bala, quien murió en el lugar debido a las lesiones.

La víctima fue identificada como Jonathan Medina García, de 34 años y residente de Trujillo Alto.

Este poseía expediente ante la Policía proveer documento o información falsa en un caso, en 2021.