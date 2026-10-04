Causa para arresto contra hombre imputado de un prolongado patrón de maltrato en Loíza
Los hechos fueron denunciados el pasado 2 de octubre, según la Uniformada
4 de octubre de 2026 - 4:43 PM
4 de octubre de 2026 - 4:43 PM
El juez Reicarlo De León, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto contra un hombre residente en Loíza, señalado por un alegado “patrón de maltrato prolongado” contra una mujer en ese municipio, informó la Policía.
Contra Pedro De Jesús Colón, de 58 años, pesan cargos por maltrato y maltrato mediante amenaza, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.
Según la investigación, los hechos fueron reportados el 2 de octubre de 2026. De acuerdo con el informe policial, De Jesús Colón presuntamente incurrió en un patrón de maltrato contra la perjudicada durante un periodo prolongado.
El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien determinó radicar los cargos correspondientes.
El juez le impuso una fianza de $6,000, la cual fue prestada.
El imputado fue fichado y quedó en libertad hasta la vista preliminar, que fue pautada para una fecha posterior.
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