Causa para arresto contra hombre imputado de un prolongado patrón de maltrato en Loíza

El juez Reicarlo De León, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto contra un hombre residente en Loíza, señalado por un alegado “patrón de maltrato prolongado” contra una mujer en ese municipio, informó la Policía.

Contra Pedro De Jesús Colón, de 58 años, pesan cargos por maltrato y maltrato mediante amenaza, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

Según la investigación, los hechos fueron reportados el 2 de octubre de 2026. De acuerdo con el informe policial, De Jesús Colón presuntamente incurrió en un patrón de maltrato contra la perjudicada durante un periodo prolongado.

De Jesús Colón enfrenta cargos por violación a la Ley 54, según la Policía. ((Suministrada))

El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien determinó radicar los cargos correspondientes.

El juez le impuso una fianza de $6,000, la cual fue prestada.