El portaaviones USS Abraham Lincoln hará una escala en Tailandia en su regreso a Estados Unidos

Bangkok - El portaaviones de Estados Unidos USS Abraham Lincoln hará una escala en Tailandia tras su agotador despliegue en Oriente Medio, dijeron funcionarios tailandeses el miércoles.

El Lincoln prestaba apoyo en la guerra de Estados Unidos contra Irán, y su despliegue incluyó un tiempo récord ininterrumpido en el mar de más de 250 días. Las preocupaciones por el prolongado despliegue del Lincoln aumentaron tras reportes de un deterioro de la salud mental entre la tripulación y de escasez de suministros, incluyendo alimentos y productos de higiene.

El portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri, dijo que el Lincoln hará una escala en Tailandia la próxima semana para descansar y recuperarse antes de regresar a su base en Estados Unidos.

“La escala en Tailandia es una oportunidad para que la tripulación baje a tierra y se relaje”, dijo a reporteros en una conferencia de prensa en Bangkok.

PUBLICIDAD

1 / 25 | Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS 1 / 25 Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. DVIDS Compartir

La Marina Real Tailandesa había indicado el marte que tres buques de un grupo de ataque de portaaviones de la Marina de Estados Unidos tenían previsto hacer una breve escala en el este de Tailandia para recuperarse, y que no se llevarían a cabo ejercicios militares durante la visita.

La embajada de Estados Unidos en Bangkok no respondió a un pedido de comentarios, y la Marina de Estados Unidos declinó hacer declaraciones.

Los despliegues prolongados de portaaviones suponen un desgaste para el personal militar, que permanece lejos de casa durante largos periodos, y aumenta la presión sobre el buque y su equipamiento. Aunque las renovadas hostilidades entre Estados Unidos e Irán se han calmado en las últimas semanas, la Marina está aplicando un restablecido bloqueo sobre los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, y el gobierno de Trump no ha aclarado cómo pretende poner fin a la guerra.

___