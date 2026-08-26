Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
26 de agosto de 2026
90°Bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El portaaviones USS Abraham Lincoln hará una escala en Tailandia en su regreso a Estados Unidos

La tripulación del navío ha reportado problemas de salud mental y escasez de suministros por su prolongado despliegue

26 de agosto de 2026 - 8:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Lincoln prestaba apoyo en la guerra de Estados Unidos contra Irán, y su despliegue incluyó un tiempo récord ininterrumpido en el mar de más de 250 días. (K.C. Alfred)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bangkok - El portaaviones de Estados Unidos USS Abraham Lincoln hará una escala en Tailandia tras su agotador despliegue en Oriente Medio, dijeron funcionarios tailandeses el miércoles.

RELACIONADAS

El Lincoln prestaba apoyo en la guerra de Estados Unidos contra Irán, y su despliegue incluyó un tiempo récord ininterrumpido en el mar de más de 250 días. Las preocupaciones por el prolongado despliegue del Lincoln aumentaron tras reportes de un deterioro de la salud mental entre la tripulación y de escasez de suministros, incluyendo alimentos y productos de higiene.

El portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri, dijo que el Lincoln hará una escala en Tailandia la próxima semana para descansar y recuperarse antes de regresar a su base en Estados Unidos.

“La escala en Tailandia es una oportunidad para que la tripulación baje a tierra y se relaje”, dijo a reporteros en una conferencia de prensa en Bangkok.

Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.Algunas de las imágenes captadas desde el aire muestran a helicópteros AH-1Z Viper y UH-1Y Venom sobrevolando regiones del sur de Puerto Rico.The New York Times reportó que 10,000 tropas se encuentran en la región del Caribe, "la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico", mientras que en el Caribe navegan ocho buques de guerra y un submarino de la Marina.
1 / 25 | Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS

La Marina Real Tailandesa había indicado el marte que tres buques de un grupo de ataque de portaaviones de la Marina de Estados Unidos tenían previsto hacer una breve escala en el este de Tailandia para recuperarse, y que no se llevarían a cabo ejercicios militares durante la visita.

La embajada de Estados Unidos en Bangkok no respondió a un pedido de comentarios, y la Marina de Estados Unidos declinó hacer declaraciones.

Los despliegues prolongados de portaaviones suponen un desgaste para el personal militar, que permanece lejos de casa durante largos periodos, y aumenta la presión sobre el buque y su equipamiento. Aunque las renovadas hostilidades entre Estados Unidos e Irán se han calmado en las últimas semanas, la Marina está aplicando un restablecido bloqueo sobre los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, y el gobierno de Trump no ha aclarado cómo pretende poner fin a la guerra.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
Marina de Guerra de Estados UnidosTailandiaEstados UnidosFuerzas Armadas de Estados UnidosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 26 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: