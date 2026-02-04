Le prometieron un paquete de vacaciones: hombre pierde más de $12,000 tras estafa en Jayuya

Un hombre de 50 años fue estafado por un total de $12,257 que envió a una supuesta agencia de viajes, en enero, en el barrio Río Grande, en Jayuya.

Según un informe de la Policía, el perjudicado fue contactado por teléfono por la compañía “Travel Experience Coop”, cuyos supuestos agentes le indicaron que tenían interés en rentarle un paquete de vacaciones por un período de 10 años.

El hombre envió una cantidad no especificada del monto total y, posteriormente, el 22 de enero, volvió a ser contactado mediante otra llamada telefónica, donde le solicitaron una cantidad adicional para cubrir gastos contributivos.

Luego de esto, la víctima no volvió a recibir contestación de la supuesta empresa.