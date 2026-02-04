Autoridades rescatan a 16 perros en condiciones deplorables en una residencia en Bayamón: “Eran hueso y piel”

La Policía y personal de bienestar animal del Municipio de Bayamón rescataron ayer, martes, a 16 perros desnutridos en una residencia en la urbanización Santa Juanita, en ese pueblo, transportándolos luego al albergue del ayuntamiento para recibir atención veterinaria.

Debido a las condiciones deplorables en las que los animales se encontraban, dos de los perros ya fallecieron y otros cuatro serán eutanasiados, pues están agonizando. A la decena restante, se le realizaron pruebas de parásitos y, los que arrojaron positivo, ya están en tratamiento, informó el Municipio.

Las autoridades identificaron a un hombre, de 60 años, como responsable de las condiciones de los animales, pero aún no lo han ubicado. Se le radicarán cargos por violaciones a la Ley 154 de Bienestar Animal, indicó el sargento Miguel Feliciano Rosado, supervisor del precinto Bayamón Sur.

“Rastreamos los récords de la Policía a ver si, por si acaso, estuviera preso, pero no, no sale ningún récord criminal. Lo que hoy (miércoles) se va a trabajar es verificar los hospitales más cercanos, que no vaya a estar hospitalizado, pero, irrespectivamente, esos animales no están en condiciones de que tú estuviste hospitalizado una semana. Las condiciones de esos animales son de meses (de abandono y negligencia)”, expuso Feliciano Rosado.

PUBLICIDAD

Las fotos compartidas por la Policía dan cuenta de perros, de tamaño mediano, sumamente desnutridos, a los que se le podía ver prácticamente todos los huesos. De hecho, el sargento describió que los animales “eran hueso y piel”.

1 / 6 | Rescatan a 16 perros abandonados en Bayamón. Agentes de la Policía de Puerto Rico diligenciaron una orden de allanamiento en horas de la noche del martes en una residencia en Bayamón. - Suministrada por la Policía 1 / 6 Rescatan a 16 perros abandonados en Bayamón Agentes de la Policía de Puerto Rico diligenciaron una orden de allanamiento en horas de la noche del martes en una residencia en Bayamón. Suministrada por la Policía Compartir

La Policía llegó a la intervención debido a una confidencia recibida durante la mañana del martes. Al llegar a la residencia, la agente Yoliana Diaz vio a uno de los perros en la marquesina.

“Desde el exterior, ya pudo ver el primer can. Lo vio y, efectivamente, estaba en condiciones deplorables, desnutrido. Y ahí se comenzó el procedimiento”, explicó Feliciano Rosado.

Debido a que se evidenciaba la necesidad, pese a que estaban encerrados en la marquesina, en consulta con la fiscal Lorna Colón, se determinó que no era necesaria una orden para entrar a rescatar a los animales, junto a las autoridades municipales de bienestar animal y manejo de emergencias.

En ese proceso, se escuchó un ladrido al interior de la residencia. Al llamar al supuesto guardián de los animales y no recibir respuesta, la Policía solicitó y obtuvo, de manera expedita, una orden de allanamiento, que se diligenció en la noche.

“Estaban unos encerrados en el baño, otros encerrados en un cuarto y otros, en otro cuarto. En total, de esos tres cuartos donde intervenimos, salieron 13 perros, sin contar los tres que estaban en cautiverio en la marquesina bajo candado”, precisó el sargento.

El Municipio cuidará de los animales hasta que estén en condiciones de que sean adoptados.

En lo que va del año, la Policía ha recibido 47 querellas por violaciones a la Ley 154, lo que representa un aumento de 25 casos para la misma fecha en 2025. En total, para el año pasado, registraron 580 casos relacionados con maltrato de animales, y 415 en 2024.