Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Autoridades rescatan a 16 perros en condiciones deplorables en una residencia en Bayamón: “Eran hueso y piel”

Dos de los canes ya fallecieron, mientras que otros cuatro serán eutanasiados para acortar su agonía

4 de febrero de 2026 - 11:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las fotos compartidas por la Policía dan cuenta de perros, de tamaño mediano, sumamente desnutridos, a los que se le podía ver prácticamente todos los huesos. (Suministrada por la Policía)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

La Policía y personal de bienestar animal del Municipio de Bayamón rescataron ayer, martes, a 16 perros desnutridos en una residencia en la urbanización Santa Juanita, en ese pueblo, transportándolos luego al albergue del ayuntamiento para recibir atención veterinaria.

RELACIONADAS

Debido a las condiciones deplorables en las que los animales se encontraban, dos de los perros ya fallecieron y otros cuatro serán eutanasiados, pues están agonizando. A la decena restante, se le realizaron pruebas de parásitos y, los que arrojaron positivo, ya están en tratamiento, informó el Municipio.

Las autoridades identificaron a un hombre, de 60 años, como responsable de las condiciones de los animales, pero aún no lo han ubicado. Se le radicarán cargos por violaciones a la Ley 154 de Bienestar Animal, indicó el sargento Miguel Feliciano Rosado, supervisor del precinto Bayamón Sur.

“Rastreamos los récords de la Policía a ver si, por si acaso, estuviera preso, pero no, no sale ningún récord criminal. Lo que hoy (miércoles) se va a trabajar es verificar los hospitales más cercanos, que no vaya a estar hospitalizado, pero, irrespectivamente, esos animales no están en condiciones de que tú estuviste hospitalizado una semana. Las condiciones de esos animales son de meses (de abandono y negligencia)”, expuso Feliciano Rosado.

Las fotos compartidas por la Policía dan cuenta de perros, de tamaño mediano, sumamente desnutridos, a los que se le podía ver prácticamente todos los huesos. De hecho, el sargento describió que los animales “eran hueso y piel”.

Agentes de la Policía de Puerto Rico diligenciaron una orden de allanamiento en horas de la noche del martes en una residencia en Bayamón.Los agentes rescataron 13 perros abandonados en una residencia que ubica en la calle Dinuba, de la urbanización Santa Juanita.La juez Jaileen González autorizó y expidió la orden de allanamiento.
1 / 6 | Rescatan a 16 perros abandonados en Bayamón. Agentes de la Policía de Puerto Rico diligenciaron una orden de allanamiento en horas de la noche del martes en una residencia en Bayamón. - Suministrada por la Policía

La Policía llegó a la intervención debido a una confidencia recibida durante la mañana del martes. Al llegar a la residencia, la agente Yoliana Diaz vio a uno de los perros en la marquesina.

“Desde el exterior, ya pudo ver el primer can. Lo vio y, efectivamente, estaba en condiciones deplorables, desnutrido. Y ahí se comenzó el procedimiento”, explicó Feliciano Rosado.

Debido a que se evidenciaba la necesidad, pese a que estaban encerrados en la marquesina, en consulta con la fiscal Lorna Colón, se determinó que no era necesaria una orden para entrar a rescatar a los animales, junto a las autoridades municipales de bienestar animal y manejo de emergencias.

En ese proceso, se escuchó un ladrido al interior de la residencia. Al llamar al supuesto guardián de los animales y no recibir respuesta, la Policía solicitó y obtuvo, de manera expedita, una orden de allanamiento, que se diligenció en la noche.

“Estaban unos encerrados en el baño, otros encerrados en un cuarto y otros, en otro cuarto. En total, de esos tres cuartos donde intervenimos, salieron 13 perros, sin contar los tres que estaban en cautiverio en la marquesina bajo candado”, precisó el sargento.

El Municipio cuidará de los animales hasta que estén en condiciones de que sean adoptados.

En lo que va del año, la Policía ha recibido 47 querellas por violaciones a la Ley 154, lo que representa un aumento de 25 casos para la misma fecha en 2025. En total, para el año pasado, registraron 580 casos relacionados con maltrato de animales, y 415 en 2024.

iconReferencia
Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales
Por: Gobierno de Puerto Rico
Tags
Maltrato animalPerrosBayamónPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: